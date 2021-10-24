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Fortes chuvas

Vendaval danifica 939 casas e 253,6 mil imóveis ficam sem energia no Paraná

O vendaval foi registrado em ao menos 18 municípios do Paraná  e causou estragos em pelo menos 939 casas

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 18:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 out 2021 às 18:52
Paraná: diversas cidades registraram queda de árvores e postes, além de casas destelhadas
Paraná: diversas cidades registraram queda de árvores e postes, além de casas destelhadas Crédito: Divulgação/Copel
Uma forte chuva atingiu diversas cidades do Paraná neste sábado (23) e causou estragos em pelo menos 939 casas, segundo a Defesa Civil. De acordo com informações da Copel (Companhia Paranaense de Energia), 253,6 mil imóveis ainda estão sem energia neste domingo (24).
O vendaval foi registrado em ao menos 18 municípios do Estado. Até o momento, não houve notificações de pessoas feridas ou mortas.
As famílias que foram atingidas pela chuva estão recebendo ajuda do governo. "A Defesa Civil Estadual, com o apoio das Coordenadorias Regionais e do Corpo de Bombeiros do Paraná, já iniciou os atendimentos com distribuição de telhas, lonas e colchões para os locais mais afetados", disse a Defesa Civil.
Em seus canais de comunicação, a Copel afirmou ter recebido 7,6 mil ocorrências e que suas equipes de manutenção e emergência estão nas ruas desde sábado.
"O Noroeste é a região mais prejudicada no momento, contabilizando 123,7 mil unidades consumidoras sem energia e 2.2 mil ocorrências para atendimento. Pelo menos 127 postes quebraram na região, por conta da queda de árvores e dos ventos fortes", informou a companhia.

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Segundo informações do MetSul Meteorologia, o Aeroporto de Foz do Iguaçu, por exemplo, chegou a registrar ventos de 80 km/h. No oeste do Estado, os ventos passaram de 100 km/h.
Paraná: diversas cidades registraram queda de árvores e postes, além de casas destelhadas
Paraná: diversas cidades registraram queda de árvores e postes, além de casas destelhadas Crédito: Divulgação/Copel
O telhado da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) foi quase totalmente arrancado pelas fortes chuvas. Nas redes sociais, há fotos e relatos de vidros quebrados no local.
As chuvas interromperam também a operação de linhas de transmissão que conectam a usina hidrelétrica binacional de Itaipu ao SIN (Sistema Interligado Nacional), desligando assim, automaticamente, por segurança, cinco das 20 turbinas da usina.
Em função da diminuição na geração, houve redução da afluência e, também, do nível do rio Paraná a jusante da usina.
Como o Acordo Tripartite, do qual fazem parte o Brasil, Paraguai e Argentina, impõe limites de variação nos níveis do rio Paraná, foi necessário abrir o vertedouro da usina às 14h30, para compensar temporariamente a variação de afluência sofrida com o desligamento das cinco unidades geradoras, informou Itaipu em nota.
Segundo a hidrelétrica, o temporal não trouxe qualquer impacto para as instalações da usina de Itaipu, que segue operando normalmente, com total disponibilidade de potência e energia.
Atendimento da Copel
Para comunicar a falta de luz, os moradores podem entrar em contato com a Copel pelo site, aplicativo da empresa, pelo telefone 0800 51 00 116 ou pelo WhatsApp 41 3013-8973. A companhia disponibiliza também a opção de enviar um SMS para o número 28593, com as letras "SL" e o número da unidade consumidora.

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