Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Veja perguntas sem respostas sobre as mortes em Paraisópolis
São Paulo

Veja perguntas sem respostas sobre as mortes em Paraisópolis

Há divergências nos depoimentos dos policiais que participaram da operação e relatos de moradores contradizem a versão oficial da gestão do governador João Doria (PSDB)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 16:33

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 16:33

Favela em São Paulo foi palco de tragédia no domingo (01) Crédito: Wikimedia/Divulgação
Dois dias depois de um tumulto após ação da PM na favela Paraisópolis (zona sul de São Paulo) terminar com nove jovens mortos e 12 feridos, há uma série de questões ainda não esclarecidas sobre o epissódio. Há divergências nos depoimentos dos policiais que participaram da operação e relatos de moradores contradizem a versão oficial da gestão do governador João Doria (PSDB).
A Polícia Civil investiga o caso por meio da Delegacia de Homicídios e a corregedoria da PM apura se houve responsabilidade dos agentes.
Veja abaixo perguntas ainda sem resposta sobre as mortes das vítimas entre 14 e 23 anos na madrugada de domingo (1º).
Quem eram os homens que estavam na moto, que teriam atirado na polícia, e qual o motivo dos disparos?
A PM ainda não identificou quem são os dois suspeitos que, segundo a versão do governo, teriam disparado contra os agentes que faziam patrulha no local e gerado a suposta perseguição que terminaria em tumulto no baile
Quais as evidências de que a perseguição existiu e onde está a moto?
Testemunhas dizem não ter visto moto nem tiros descritos pelos policiais. Segundo a corporação, era uma motocicleta preta Yamaha, modelo XT 660, e a perseguição está comprovada, uma vez que policiais avisaram rapidamente sobre a abordagem. A moto ainda não foi encontrada
Os jovens começaram a correr após ouvir tiros ou para fugir da fumaça das bombas de gás disparadas pela polícia?
A questão ainda é controversa. Na versão oficial da PM, o estopim para a correria que resultou no pisoteamento de nove pessoas foram os tiros supostamente disparados por dois criminosos. Os relatos dos jovens que estavam no baile são de que a correria começou após bombas de gás e agressões por cassetetes que teriam partido da polícia
Os jovens realmente morreram pisoteados? Eles teriam caído na correria ou desmaiado com o efeito das bombas de gás?
Apenas o resultado dos exames por legistas vai dizer com certeza. Segundo a PM, todos morreram pisoteados. Relatos de moradores, porém, são de que as supostas agressões por policiais podem ter ocasionado a morte de parte das vítimas
As viaturas da Força Tática foram até os PMs de motocicleta para tirá-los em segurança do baile ou os agentes já haviam saído da favela e voltaram depois?
Há incongruências entre as versões da própria polícia. De acordo com o comando da PM, os agentes que teriam perseguido a moto até o baile foram hostilizados e viraram alvo de pedras e garrafas. Os agentes pediram reforço e se abrigaram. Na ocorrência registrada pela Polícia Civil, no entanto, os policiais narram ter conseguido sair da favela, se encontrado com superiores e voltado ao baile com reforço da Força Tática
Por que a polícia teria dispersado uma multidão sem garantir uma rota segura de escape?
Segundo moradores, policiais fecharam ambos os lados da rua e começaram a disparar balas de borracha e bombas de gás. Imagens e relatos indicam que a multidão ficou encurralada em vielas estreitas -alguns tropeçaram e acabaram mortos. O governo sustenta que não houve dispersão, mas sim reação às agressões
Por que o baile continuou por mais cinco horas após a morte dos jovens?
Ainda não se sabe, mas o baile não tem organizador nem apresentações de DJs ou MCs; funciona com iniciativas descentralizadas ao longo da rua

Veja Também

Seis PMs são afastados do serviço operacional após mortes em Paraisópolis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados