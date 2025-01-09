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Veja momento em que jatinho sai da pista e explode em Ubatuba

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após um avião de pequeno porte tentar pousar em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

09 jan 2025 às 15:43

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 15:43

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após um avião de pequeno porte tentar pousar em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.
No momento da manobra, de acordo com as informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a aeronave perdeu o controle.
O jatinho atravessou a cerca do aeroporto, cruzou uma praça, uma rodovia e explodiu quando passava ao lado de uma pista de skate localizada na faixa de areia e acabou na praia do Cruzeiro.
Segundo os bombeiros, três adultos e duas crianças estavam a bordo. Imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento em que uma criança é retirada da aeronave, que ficou de cabeça para baixo após bater e capotar.
O piloto morreu. Ainda não havia informações sobre o estado de saúde das outras vítimas até a publicação desta reportagem.

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