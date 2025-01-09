Veja momento em que jatinho sai da pista e explode em Ubatuba

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após um avião de pequeno porte tentar pousar em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.

No momento da manobra, de acordo com as informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a aeronave perdeu o controle.

O jatinho atravessou a cerca do aeroporto, cruzou uma praça, uma rodovia e explodiu quando passava ao lado de uma pista de skate localizada na faixa de areia e acabou na praia do Cruzeiro.

Segundo os bombeiros, três adultos e duas crianças estavam a bordo. Imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento em que uma criança é retirada da aeronave, que ficou de cabeça para baixo após bater e capotar.