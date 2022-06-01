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Feriados

Veja datas e feriados de junho de 2022

Além dos feriados, o mês é recheado de comemorações religiosas, como o dia de São João (24) e São Pedro (29)

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 08:10

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

01 jun 2022 às 08:10
O mês de junho de 2022 terá um dia de ponto facultativo nacional: é o dia de Corpus Christi (que não está na lista de feriados nacionais), que, neste ano, cai no dia 16 de junho. O mês, aliás, é recheado de comemorações religiosas. É em junho que são lembrados três santos católicos: Santo Antônio (no dia 13), São João (no dia 24) e São Pedro (no dia 29). Depois de dois anos de festejos cancelados (por conta da emergência sanitária imposta pela covid-19), os brasileiros voltam a se encontrar para celebrar, em todos os cantos do país, as tradicionais festas juninas.
Festa de Corpus Christi, em Castelo, Sul do ES
Festa de Corpus Christi, em Castelo, Sul do ES. Crédito: Prefeitura de Castelo
Junho também tem o início do inverno no hemisfério Sul. O solstício, também conhecido como o “dia mais curto do ano”, será no dia 21 de junho. Em 2022, a estação mais fria do ano começa no Brasil exatamente às 6h13 deste dia.
O mês é marcado, ainda, pelo centenário de duas figuras marcantes no mundo da arte. Logo no dia 1º, o nascimento da atriz fluminense Abigail Izquierdo Ferreira, mais conhecida como Bibi Ferreira, completa 100 anos. No dia 10, complata-se um século do nascimento da atriz, cantora e compositora norte-americana Judy Garland - a eterna Dorothy do clássico O Mágico de Oz.
No dia 26, o cantor, compositor e imortal da Academia Brasileira de Letras Gilberto Gil completa 80 anos de vida. Quem também “faz aniversário” é a Marinha do Brasil. A fundação das Forças Armadas Marítimas completa 200 anos no dia 11 de junho - data em que também é celebrado o “Dia da Marinha do Brasil”.
As datas são alguns dos 149 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para [email protected].
Confira as datas dos feriados do mês de junho:
  • 16 de junho - quinta-feira - Corpus Christi (ponto facultativo nacional)
  • 24 de junho - sexta-feira - Dia de São João (feriado regional)

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