Veja como fica lista de medicamentos ofertados pelo Farmácia Popular

Medicamentos são distribuídos gratuitamente Crédito: Arquivo/A Gazeta

A partir desta semana, mais dez medicamentos passam a ser distribuídos de forma gratuita pelo programa Farmácia Popular. A lista inclui remédios para tratar colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Até então, somente medicações contra diabetes, hipertensão, asma e osteoporose, além de anticoncepcionais, podiam ser retiradas de graça em unidades credenciadas.

Com a atualização anunciada esta semana, 39 dos 41 itens ofertados pelo Farmácia Popular passam a ser distribuídos gratuitamente. Para os demais medicamentos e insumos disponibilizados pelo programa, o Ministério da Saúde já arcava com até 90% do valor de referência e o cidadão pagava o restante, de acordo com o valor praticado pela farmácia.

Confira a lista completa abaixo, conforme indicação médica:

Asma

- brometo de ipratrópio 0,02mg

- brometo de ipratrópio 0,25mg

- dipropionato de beclometasona 200mcg

- dipropionato de beclometasona 250mcg

- dipropionato de beclometasona 50mcg

- sulfato de salbutamol 100mcg

- sulfato de salbutamol 5mg

Diabetes

- cloridrato de metformina 500mg

- cloridrato de metformina 500mg - ação prolongada

- cloridrato de metformina 850mg

- glibenclamida 5mg

- insulina humana regular 100ui/ml

- insulina humana 100ui/ml

Hipertensão

- atenolol 25mg

- besilato de anlodipino 5 mg

- captopril 25mg

- cloridrato de propranolol 40mg

- hidroclorotiazida 25mg

- losartana potássica 50mg

- maleato de enalapril 10mg

- espironolactona 25 mg

- furosemida 40 mg

- succinato de metoprolol 25 mg

Anticoncepcionais

- acetato de medroxiprogesterona 150mg

- etinilestradiol 0,03mg + levonorgestrel 0,15mg

- noretisterona 0,35mg

- valerato de estradiol 5mg + enantato de noretisterona 50mg

Osteoporose

- alendronato de sódio 70mg

Dislipidemia

- sinvastatina 10mg

- sinvastatina 20mg

- sinvastatina 40mg

Doença de Parkinson

- carbidopa 25mg + levodopa 250mg

- cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg

Glaucoma

- maleato de timolol 2,5mg

- maleato de timolol 5mg

Rinite

- budesonida 32mcg

- budesonida 50mcg

- dipropionato de beclometasona 50mcg/dose

Dignidade menstrual

- absorvente higiênico (para pessoas em situação de vulnerabilidade e estudantes da rede pública)

Copagamento

De acordo com a lista atualizada do programa, os seguintes itens do Farmácia Popular permanecem na modalidade de copagamento, onde o ministério arca com até 90% do valor de referência e o cidadão paga o restante, de acordo com o valor praticado pela farmácia:

- dapagliflozina 10 mg (indicado para o tratamento de diabetes associada a doença cardiovascular)