Recall de Marcas 2024: as campeãs no segmento “Farmácia de Manipulação"

Farmácias de manipulação estão no Recall de Marcas Crédito: Shutterstock

Farmácias de manipulação preparam fórmulas de maneira personalizada, a partir e receitas prescritas por profissionais da área da saúde, incluindo medicamentos e cosmecêuticos. Para maior segurança, é preciso buscar um estabelecimento de confiança, e há estabelecimentos que estão na memória dos clientes.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Mônica A farmácia Mônica possui lojas na Grande Vitória, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim, tem laboratório próprio, e atua nas áreas de drogaria e manipulação. Dispõe de uma central de televendas que entrega na sua casa ou empresa, em compras feitas por telefone ou aplicativo. 02 2º lugar - Farmes A Rede Farmes nasceu em 1997 com o objetivo de agregar lojas com potencial competitivo para oferecer aos clientes uma opção atraente de compras de medicamentos. Os seus associados se unem sob essa bandeira, para efetuar negociações em conjunto. A Rede Farmes tem dezenas de farmácias espalhadas pelo Estado, atuando principalmente na Grande Vitória e no Sul do Espírito Santo. 03 3º lugar - Alquimia A farmácia Alquimia foi fundada em outubro de 1989 pelo farmacêutico Júlio Cezar Campagnaro, cuja ideia era implantar um novo conceito de prestação de serviços de manipulação e drogaria num mesmo estabelecimento. Os laboratórios da empresa seguem rigorosamente todas as normas das boas práticas de manipulação.