Veja quais medicamentos se tornaram gratuitos no Farmácia Popular

BRASÍLIA - O Ministério da Saúde vai disponibilizar mais 10 medicamentos de forma gratuita na Farmácia Popular. Eles serão destinados para pacientes com colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite.

Até então, apenas medicamentos para diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e anticoncepcionais eram gratuitos.

Agora, 39 dos 41 itens oferecidos pelo Farmácia Popular são gratuitos Crédito: Pixabay

A expectativa é que pelo menos 3 milhões de pessoas que já utilizam o programa sejam beneficiadas, gerando uma economia de até R$ 400 por ano para os usuários.

O anúncio foi feito no Ministério da Saúde em comemoração aos 20 anos do programa Farmácia Popular, criado pelo governo federal em 2004 para fornecer medicamentos e outros insumos de saúde à população.

No ano passado, o programa foi relançado pelo presidente Lula (PT), com a inclusão de novos medicamentos gratuitos para osteoporose e anticoncepcionais.

Já em 2024, passou a ofertar gratuitamente a distribuição de absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade e estudantes da rede pública de ensino.

A iniciativa está presente em 85% das cidades brasileiras, abrangendo 4,7 mil municípios, com mais de 31 mil estabelecimentos credenciados em todo o país, e tem capacidade para atender 96% da população brasileira.

Veja quais são os medicamentos

COLESTEROL ALTO

sinvastatina 10mg

sinvastatina 20mg

sinvastatina 40mg

DOENÇA DE PARKINSON

carbidopa 25mg + levodopa 250mg

cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg

GLAUCOMA

maleato de timolol 2,5mg

maleato de timolol 5mg