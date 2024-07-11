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Veja quais medicamentos se tornaram gratuitos no Farmácia Popular

Remédios são para colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite;
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jul 2024 às 10:35

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 10:35

BRASÍLIA - O Ministério da Saúde vai disponibilizar mais 10 medicamentos de forma gratuita na Farmácia Popular. Eles serão destinados para pacientes com colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite.
Até então, apenas medicamentos para diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e anticoncepcionais eram gratuitos.
Com essa expansão, 95% dos medicamentos e insumos do programa serão oferecidos gratuitamente, totalizando 39 dos 41 itens disponíveis.
Medicamentos vão sofrer reajuste em março
Agora, 39 dos 41 itens oferecidos pelo Farmácia Popular são gratuitos  Crédito: Pixabay
A expectativa é que pelo menos 3 milhões de pessoas que já utilizam o programa sejam beneficiadas, gerando uma economia de até R$ 400 por ano para os usuários.
O anúncio foi feito no Ministério da Saúde em comemoração aos 20 anos do programa Farmácia Popular, criado pelo governo federal em 2004 para fornecer medicamentos e outros insumos de saúde à população.
No ano passado, o programa foi relançado pelo presidente Lula (PT), com a inclusão de novos medicamentos gratuitos para osteoporose e anticoncepcionais.
Já em 2024, passou a ofertar gratuitamente a distribuição de absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade e estudantes da rede pública de ensino.
A iniciativa está presente em 85% das cidades brasileiras, abrangendo 4,7 mil municípios, com mais de 31 mil estabelecimentos credenciados em todo o país, e tem capacidade para atender 96% da população brasileira.

Veja quais são os medicamentos

COLESTEROL ALTO
  • sinvastatina 10mg
  • sinvastatina 20mg
  • sinvastatina 40mg
DOENÇA DE PARKINSON
  • carbidopa 25mg + levodopa 250mg
  • cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg
GLAUCOMA
  • maleato de timolol 2,5mg
  • maleato de timolol 5mg
RINITE
  • budesonida 32mcg
  • budesonida 50mcg
  • dipropionato de beclometasona 50mcg/dose

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