Veja quais medicamentos se tornaram gratuitos no Farmácia Popular

BRASÍLIA - O Ministério da Saúde vai disponibilizar mais 10 medicamentos de forma gratuita na Farmácia Popular. Eles serão destinados para pacientes com colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite.
Até então, apenas medicamentos para diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e anticoncepcionais eram gratuitos.
Com essa expansão, 95% dos medicamentos e insumos do programa serão oferecidos gratuitamente, totalizando 39 dos 41 itens disponíveis.
A expectativa é que pelo menos 3 milhões de pessoas que já utilizam o programa sejam beneficiadas, gerando uma economia de até R$ 400 por ano para os usuários.
O anúncio foi feito no Ministério da Saúde em comemoração aos 20 anos do programa Farmácia Popular, criado pelo governo federal em 2004 para fornecer medicamentos e outros insumos de saúde à população.
No ano passado, o programa foi relançado pelo presidente Lula (PT), com a inclusão de novos medicamentos gratuitos para osteoporose e anticoncepcionais.
Já em 2024, passou a ofertar gratuitamente a distribuição de absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade e estudantes da rede pública de ensino.
A iniciativa está presente em 85% das cidades brasileiras, abrangendo 4,7 mil municípios, com mais de 31 mil estabelecimentos credenciados em todo o país, e tem capacidade para atender 96% da população brasileira.
Veja quais são os medicamentos
COLESTEROL ALTO
- sinvastatina 10mg
- sinvastatina 20mg
- sinvastatina 40mg
DOENÇA DE PARKINSON
- carbidopa 25mg + levodopa 250mg
- cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg
GLAUCOMA
- maleato de timolol 2,5mg
- maleato de timolol 5mg
RINITE
- budesonida 32mcg
- budesonida 50mcg
- dipropionato de beclometasona 50mcg/dose