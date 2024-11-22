Veja a lista dos 37 indiciados pela PF no inquérito do golpe de Estado

General Mário Fernandes, à época comandante de Operações Especiais do Exército, cumprimenta o então presidente Jair Bolsonaro Crédito: 26.jul.2019/PR

A Polícia Federal (PF) indiciou nesta quinta-feira (21) 37 pessoas no inquérito que investiga tentativa de golpe de Estado após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre os indiciados estão o ex-presidente Jair Bolsonaro; o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos; o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Informações (Abin); o ex-ministro da Justiça Anderson Torres; o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno; o tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; o presidente do PL, Valdemar Costa Neto; e o ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, Walter Souza Braga Netto.

Todos foram indiciados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O relatório com a conclusão das investigações foi enviado para o Supremo Tribunal Federal (STF)

Veja a lista completa dos indiciados, por ordem alfabética:

1. Ailton Gonçalves Moraes Barros

2. Alexandre Castilho Bitencourt da Silva

3. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Informações (Abin)

4. Almir Garnier Santos; ex-comandante da Marinha

5. Amauri Feres Saad

6. Anderson Lima de Moura

7. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça

8. Angelo Martins Denicoli

9. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

10. Bernardo Romão Correa Netto

11. Carlos Cesar Moretzsohn Rocha

12. Carlos Giovani Delevati Pasini

13. Cleverson Ney Magalhães

14. Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira

15. Fabricio Moreira de Bastos

16. Fernando Cerimedo

17. Filipe Garcia Martins

18. Giancarlo Gomes Rodrigues

19. Guilherme Marques de Almeida

20. Helio Ferreira Lima

21. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República

22. José Eduardo de Oliveira e Silva

23. Laercio Vergilio

24. Marcelo Bormevet

25. Marcelo Costa Câmara

26. Mario Fernandes

27. Mauro Cid, tenente-coronel do Exército ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

28. Nilton Diniz Rodrigues

29. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho

30. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira

31. Rafael Martins de Oliveira

32. Ronald Ferreira de Araujo Júnior

33. Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros

34. Tércio Arnaud Tomaz

35. Valdemar Costa Neto, presidente do PL

36. Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa

37. Wladimir Matos Soares