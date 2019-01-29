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Genivaldo Inácio

Vavá, irmão mais velho de Lula, morre de câncer em SP

Ex-metalúrgico lutava contra um câncer no sangue; Defesa deve pedir para petista ir a enterro

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 16:59

Publicado em 

29 jan 2019 às 16:59
Vavá, irmão mais velho de Lula, tratava-se de câncer Crédito: Reprodução | Twitter
Irmão mais velho de Lula , Genivaldo Inácio da Silva, o Vavá, de 79 anos, morreu nesta terça-feira (29). Há mais de dois anos, ele se tratava de um raro tipo de câncer que ataca os vasos sanguíneos.
A doença fez com que Vavá tivesse que amputar a perna esquerda e evitasse visitas. Ele foi proibido pelo médico de viajar a Curitiba para visitar o irmão, segundo reportagem publicada por ÉPOCA em julho de 2018. A defesa de Lula deve pedir autorização para a Justiça para o petista ele possa acompanhar o enterro do seu irmão.
O artigo 120 do Código de Execução Penal diz que uma das possibilidades em que condenados em regime fechado possam obter permissão para sair da prisão é o "falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão".
No fim de dezembro, ao negar a saída de Lula para o enterro do seu amigo, o advogado Sigmaringa Seixas, o juiz Vicente de Paula Ataíde Junior disse que só poderia permitir a saída de Lula da prisão se houvesse morrido um parente.
Ex-metalúrgico, Vavá é funcionário aposentado da prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, cidade onde viveu por mais de 40 anos.
Em nota, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo lamentou o falecimento de Vavá:
"O companheiro Vavá sempre esteve nas lutas em todos os momentos no Partido dos Trabalhadores de São Bernardo do Campo, que a exemplo de seu irmão e nosso grande líder Lula sempre foi ativo militante e sua dedicação em favor da classe trabalhadora e dos menos favorecidos é exemplo a ser seguido".
A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse no Twitter, que trata-se de "mais uma tristeza para Lula"."Morre seu irmão mais velho, Vavá, vítima de um câncer. Lula tinha em Vavá uma figura paterna. Nossos sentimentos à família. Abraço afetuoso e de força a Lula. Esperamos que ele possa ver Vavá pela última vez", disse.

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