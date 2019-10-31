Vale adota protocolo de emergência em barragem localizada em Ouro Preto

Vereadores de BH visitaram barragens Forquilhas, em Ouro Preto, para avaliar impactos em caso de rompimento Crédito: Divulgação / CMBH

A Vale anunciou ter acionado preventivamente o protocolo de emergência em Nível 1 da barragem Forquilha IV, na Mina Fábrica, em Ouro Preto (MG). De acordo com a Agência Nacional de Mineração (ANM), a medida não requer a evacuação da população. A barragem não recebe rejeitos desde fevereiro deste ano.

Conforme fato relevante divulgado pela mineradora, a decisão é uma medida preventiva, resultado da avaliação da própria Vale, e acordada com órgãos de fiscalização externos, após uma inspeção de rotina detectar uma anomalia na barragem. Com isso, acrescenta a empresa, "a expectativa é que se torne negativa a Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) da estrutura".