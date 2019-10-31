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Minas Gerais

Vale adota protocolo de emergência em barragem localizada em Ouro Preto

De acordo com a Agência Nacional de Mineração (ANM), a medida não requer a evacuação da população

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 11:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 11:52
Vereadores de BH visitaram barragens Forquilhas, em Ouro Preto, para avaliar impactos em caso de rompimento Crédito: Divulgação / CMBH
A Vale anunciou ter acionado preventivamente o protocolo de emergência em Nível 1 da barragem Forquilha IV, na Mina Fábrica, em Ouro Preto (MG). De acordo com a Agência Nacional de Mineração (ANM), a medida não requer a evacuação da população. A barragem não recebe rejeitos desde fevereiro deste ano.
Conforme fato relevante divulgado pela mineradora, a decisão é uma medida preventiva, resultado da avaliação da própria Vale, e acordada com órgãos de fiscalização externos, após uma inspeção de rotina detectar uma anomalia na barragem. Com isso, acrescenta a empresa, "a expectativa é que se torne negativa a Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) da estrutura".

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A ação, ressalva a mineradora, não terá impacto no plano de produção deste ano, visto que o mesmo não previa a disposição de rejeitos na estrutura nos próximos anos.

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