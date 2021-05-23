Vacinados contra a Covid-19 no Brasil chegam a 41,8 milhões, 19,7% da população

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou neste sábado, 22, a 41.830.634, o equivalente a 19,75% da população total. Nas últimas 24 horas, 251.742 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 21 Estados.
Entre os mais de 41 milhões de vacinados, 20.572.545 receberam a segunda dose, o que representa 9,72% da população com a vacinação completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 135.908 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil aplicou 387.650 imunizantes neste sábado.
Em termos proporcionais, o Mato Grosso do Sul é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 25,44% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada em Rondônia, onde 12,25% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (10,46 milhões), seguido por Minas Gerais (4,45 milhões) e Bahia (3,13 milhões).