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Covid-19

Vacina da Janssen recebe registro definitivo da Anvisa

Vacinas Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac já têm registros definitivos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 abr 2022 às 11:51

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 11:51

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o registro definitivo da vacina da Janssen contra a Covid-19. A vacina, que já estava aprovada para uso emergencial desde 31 de março de 2021, recebeu nesta terça-feira (5) o registro definitivo. As informações são da Agência Brasil.
Sesa autoriza dose de reforço com Pfizer e AstraZeneca para quem recebeu Janssen
A vacina da Janssen, que é de dose única, pode ser aplicada tanto como primeira dose, como dose de reforço. Crédito: Divulgação | Sesa
A Janssen é a última das vacinas aplicadas no Brasil a receber o registro definitivo. Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford e Coronavac já têm seus registros definitivos aprovados pela Anvisa.
A vacina da Janssen, que é de dose única, pode ser aplicada tanto como primeira dose, como dose de reforço.
Responsável pela Gerência-Geral de Medicamentos e Insumos Biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes explica que o registro representa o padrão ouro de avaliação de um medicamento.
"É a consolidação da análise dos melhores dados disponíveis e de forma completa, com informações mais robustas dos estudos de qualidade, eficácia e segurança, bem como do plano de mitigação dos riscos e da adoção das medidas de monitoramento. Com o registro, a população recebe um atestado de que o produto passou por exigências comparáveis às das melhores agências reguladoras do mundo", afirma o especialista.
O imunizante da Janssen é indicado para pessoas com 18 anos de idade ou mais e é aplicado em dose única de 0,5ml. Uma dose de reforço de 0,5 ml pode ser administrada pelo menos 2 meses após a primeira dose.

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