Universitários com condições deviam pagar por ensino público, diz Mourão

Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão Crédito: Isac Nobrega/PR

vice-presidente Hamilton Mourão defendeu nesta quarta-feira (26) que estudantes que tenham condições devem pagar pelo ensino em universidades públicas para garantir o acesso daqueles que não podem arcar com os custos educacionais.

"Nós temos um paradoxo, que eu gostaria de trazer para todos, que é uma visão que eu tenho de longa data, que é nós termos dentro da universidade federal gente que poderia pagar os seus custos recebendo um ensino de graça e, posteriormente, não devolvendo nada para o país. Simplesmente é formada e passa única e exclusivamente a lidar com a sua vida privada", disse Mourão em participação virtual em uma aula magna do grupo Ser Educacional.

O vice-presidente afirmou que sua filha e seu filho estudaram em universidade federal, que ele poderia ter pago, e que é preciso fazer uma discussão "seriamente, sem preconceitos".