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Educação

Universitários com condições deviam pagar por ensino público, diz Mourão

O vice-presidente afirmou que sua filha e seu filho estudaram em universidade federal, que ele poderia ter pago, e que é preciso fazer uma discussão 'seriamente, sem preconceitos'

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 14:51
Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão
Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão Crédito: Isac Nobrega/PR
vice-presidente Hamilton Mourão defendeu nesta quarta-feira (26) que estudantes que tenham condições devem pagar pelo ensino em universidades públicas para garantir o acesso daqueles que não podem arcar com os custos educacionais.
"Nós temos um paradoxo, que eu gostaria de trazer para todos, que é uma visão que eu tenho de longa data, que é nós termos dentro da universidade federal gente que poderia pagar os seus custos recebendo um ensino de graça e, posteriormente, não devolvendo nada para o país. Simplesmente é formada e passa única e exclusivamente a lidar com a sua vida privada", disse Mourão em participação virtual em uma aula magna do grupo Ser Educacional.
O vice-presidente afirmou que sua filha e seu filho estudaram em universidade federal, que ele poderia ter pago, e que é preciso fazer uma discussão "seriamente, sem preconceitos".
"Temos que buscar espaço fiscal e fontes de financiamento. E uma fonte de financiamento seria, não tenho assim o dado numérico, mas ouso arriscar que uns 60% dos que frequentam universidade federal têm condições de pagar. O pagamento que eles fizessem serviria para que mais alunos ingressassem no setor privado e, consequentemente, nós aumentássemos o nosso percentual de jovens com curso superior".
Em 2019, Abraham Weitraub, então ministro da Educação, teve que ir a público negar que o governo Jair Bolsonaro (sem partido) pretendia cobrar mensalidades de estudantes das universidades federais.

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