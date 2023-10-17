Uma pessoa morre em desabamento na zona sul de SP

Uma pessoa morreu durante o desabamento da estrutura de uma obra na tarde desta terça-feira (17), em Santo Amaro, na zona sul da cidade de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na rua José Vicente Cavalheiro. Dez viaturas foram enviadas ao local. Os bombeiros não informaram quem é a vítima e se há mais pessoas feridas. Também não disseram qual foi a causa do acidente.
Também nesta terça-feira, quatro operários morreram soterrados enquanto trabalhavam em uma obra para a construção de um supermercado no bairro de classe alta no centro-sul de Belo Horizonte. Os trabalhadores foram atingidos pela queda de um talude de 3 metros. A Polícia Civil investiga as causas do acidente. A Defesa Civil municipal interditou o local.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três operários morreram na hora. Outras duas pessoas, uma mulher e um homem, foram resgatados e levados para atendimento médico. No final da manhã os bombeiros confirmaram a morte da mulher, que era engenheira.