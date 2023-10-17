Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Uma pessoa morre em desabamento na zona sul de SP
Em Santo Amaro

Uma pessoa morre em desabamento na zona sul de SP

Os bombeiros não informaram quem é a vítima e se há mais pessoas feridas. Também não disseram qual foi a causa do acidente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 out 2023 às 18:28

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 18:28

O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (17), em Santo Amaro, na zona sul da cidade de São Paulo
O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (17), em Santo Amaro, na zona sul da cidade de São Paulo Crédito: Ouvinte/CBN
Uma pessoa morreu durante o desabamento da estrutura de uma obra na tarde desta terça-feira (17), em Santo Amaro, na zona sul da cidade de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na rua José Vicente Cavalheiro. Dez viaturas foram enviadas ao local. Os bombeiros não informaram quem é a vítima e se há mais pessoas feridas. Também não disseram qual foi a causa do acidente.
Também nesta terça-feira, quatro operários morreram soterrados enquanto trabalhavam em uma obra para a construção de um supermercado no bairro de classe alta no centro-sul de Belo Horizonte. Os trabalhadores foram atingidos pela queda de um talude de 3 metros. A Polícia Civil investiga as causas do acidente. A Defesa Civil municipal interditou o local.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três operários morreram na hora. Outras duas pessoas, uma mulher e um homem, foram resgatados e levados para atendimento médico. No final da manhã os bombeiros confirmaram a morte da mulher, que era engenheira.

Veja Também

Quatro operários morrem soterrados em obra em Belo Horizonte

Moradores de Petrópolis relatam furtos em meio a buscas por soterrados

Desmoronamento em gruta no interior de SP deixa bombeiros civis soterrados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo (SP) Desabamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas
Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados