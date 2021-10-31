Desmoronamento em gruta no interior de SP deixa bombeiros civis soterrados

Bombeiros trabalham no resgate das vítimas soterradas na Gruta Duas Bocas em Altinópolis, SP Crédito: Divulgação

O desabamento de uma gruta na manhã deste domingo (31) em Altinópolis, no interior de São Paulo, soterrou ao menos 10 pessoas que participavam de um treinamento como bombeiros civis. Uma morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, havia um grupo de 28 no local no momento do desabamento. O acidente ocorreu na gruta Duas Bocas.

O Corpo de Bombeiros informou em uma rede social a existência de 10 vítimas. Segundo a corporação, uma pessoa morreu, uma foi retirada do local com fraturas e hipotermia e oito continuavam sob os escombros —18 não sofreram acidente. Foram mobilizadas para a ocorrência 20 viaturas e 75 bombeiros.

A corporação havia informado anteriormente um total de 12 feridos e três socorridos, mas alterou as informações às 14h.

A Prefeitura de Altinópolis informou que cinco pessoas foram levadas para o Hospital de Misericórdia. Todas já tiveram alta.

O 9º Grupamento de Bombeiros de Ribeirão Preto declarou, também em sua rede social, que "uma vítima soterrada na zona quente" foi retirada.

"Local bem colapsado e de muito risco. Necessário utilização de várias escoaras para execução de trabalho seguro", informou o grupamento.

A Secretaria de Segurança Pública afirmou que uma força-tarefa foi montada para atuar no resgate.

"Um grupo de especialistas em resgate, acompanhado por técnicos da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e um geólogo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), decolou em um King Air da PM às 11h30 do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, rumo ao município para reforçar o trabalho", afirmou a pasta, em nota.