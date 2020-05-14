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Coronavírus

Um dos exames que Bolsonaro apresentou não tem identificação do paciente

Laudo não tem CPF, RG nem data de nascimento, como os outros dois. Há apenas menção a 'paciente 5'. Anvisa proíbe esse procedimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 21:30

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 21:30

Jair Bolsonaro participou de cerimônea de hasteamento da bandeira e cumprimentou apoiadores
Jair Bolsonaro participou de cerimônea de hasteamento da bandeira e cumprimentou apoiadores Crédito: Marcos Corrêa/PR
Um dos três exames de Covid-19 apresentados pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF) não possui CPF, RG, data de nascimento nem qualquer outra informação que vincule o laudo médico ao chefe do Executivo ou a qualquer outra pessoa. No papel da Fiocruz, atribuído pela Advocacia-Geral da União (AGU) a Bolsonaro, aparece apenas uma identificação de nome: paciente 5. O mesmo não ocorre nos outros dois laudos, feitos pelo laboratório Sabin.
Nos dois exames do Sabin, constam codinomes (Airton Guedes e Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz), mas esses documentos informam dados pessoais do presidente da República  a data de nascimento, RG e CPF são do próprio Bolsonaro.
Segundo a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, a legislação impõe a correta identificação do paciente no momento da coleta de amostra biológica e da entrega do laudo, inclusive com a apresentação de documento de identidade civil.
A resolução 302/2005 da Anvisa exige que o laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial solicitem ao paciente documento que comprove a sua identificação. O cadastro do paciente deve incluir número de registro de identificação do paciente gerado pelo laboratório, o nome dele; idade, sexo e procedência, entre outras informações.
A resolução também exige que o laudo da análise mostre nome e registro de identificação do cliente no laboratório, além de identificação do responsável técnico pelo exame, profissional que liberou a análise, entre outros registros.
"O que pode se dizer é que, pelo documento sozinho, não há garantia que o laudo é ou não é do presidente"
Alexandre Pacheco da Silva - Professor de proteção de dados pessoais da FGV Direito São Paulo
Silva aponta que a vinculação do laudo do paciente 5 ao presidente Jair Bolsonaro é feita em um outro papel, um ofício assinado pelo coordenador de Saúde da Presidência, o urologista Guilherme Guimarães Wimmer. O que é complicado é que neste caso a gente espera receber essa informação do laboratório, que é um terceiro não interessado, e não daqueles que estão no próprio governo, disse o especialista da FGV.

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Em documento enviado à Secretaria-Geral da Presidência, Wimmer informou que recebeu em 6 de maio o resultado da Fiocruz da coleta feita em 17 de março.
Em razão do estado de emergência em saúde pública decorrente do coronavírus e considerando a grande repercussão pela mídia sobre o estado de saúde do sr. presidente da República, foram adotadas medidas de segurança em relação aos exames, com o intuito da preservação da imagem e privacidade do presidente da República, escreveu o médico.
Nesse sentido os dados pessoais do presidente da República foram preservados, e o exame foi enviado ao laboratório da Fiocruz na cidade do Rio de Janeiro identificado como Paciente 05, acrescentou Wimmer. Procurado pela reportagem, o urologista não respondeu.
No documento da Fiocruz, o solicitante do exame é o Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (LACEN-DF), vinculado ao governo do DF.
Antes de o ministro Ricardo Lewandowksi determinar a divulgação dos exames, a Fiocruz informou que recebeu e processou amostras enviadas pelo Palácio do Planalto, de acordo com o método de RT-PCR em Tempo Real. Segundo a instituição, o material enviado não tinha identificação e não constava, portanto, o nome do presidente.
Procurada novamente pelo Estadão para comentar o modelo de divulgação dos laudos, a Fiocruz não se manifestou até a publicação deste texto.
A AGU entregou ao gabinete do ministro Ricardo Lewandowski um total de três exames, se antecipando a uma decisão do magistrado na análise de um recurso do Estadão que pedia a divulgação dos laudos. Foram feitas duas remessas. O teste da Fiocruz foi o último a ser entregue ao Supremo, na manhã desta quarta-feira./

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