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Perseguição

Turista com teste positivo para Covid-19 fura bloqueio e é perseguida em SP

No controle, é feito um questionário e aferição da temperatura corporal dos visitantes. Os testes rápidos de Covid-19 são realizados por amostragem.

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 14:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 abr 2021 às 14:29
Guarda intercepta carro de mulher que furou barreira sanitária na Costa Sul de São Paulo
Gintercepta carro de mulher que furou barreira sanitária na Costa Sul Crédito: Divulgação/Prefeitura de São Sebastião
Uma mulher de 58 anos furou o bloqueio sanitário do balneário de São Sebastião, no litoral Sul de São Paulo, após ter o resultado positivo no teste para Covid-19 nesta quinta-feira (1º). A turista chegava de Campinas.
Segundo a prefeitura da cidade, a motorista foi perseguida por cerca de um quilômetro pela Guarda Civil Municipal. Quando foi interceptada, a mulher foi conduzida para a saída da cidade, em direção ao município de origem.
De acordo com a prefeitura, esse é o procedimento padrão para viajantes de veículos de outras cidades que testam positivo para o coronavírus. A barreira sanitária teve início na quinta e irá atuar 24 horas por dia.
No controle, é realizado um questionário e aferição da temperatura corporal dos visitantes. Os testes rápidos de Covid-19 são realizados por amostragem.
Nesta sexta (2), São Sebastião tem 25 pacientes internados para o tratamento da Covid-19, segundo o boletim da prefeitura. Desde quinta, foram realizados 159 atendimentos relacionados a sintomas da doença.
A cidade está "no limite" do estoque de medicamentos para realizar intubação, e, por isso, não tem capacidade para atender pacientes que necessitem do procedimento em UTI. Atualmente, São Sebastião tem 20 pacientes em atendimento no Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba.

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