Turista com teste positivo para Covid-19 fura bloqueio e é perseguida em SP

Gintercepta carro de mulher que furou barreira sanitária na Costa Sul Crédito: Divulgação/Prefeitura de São Sebastião

Uma mulher de 58 anos furou o bloqueio sanitário do balneário de São Sebastião, no litoral Sul de São Paulo, após ter o resultado positivo no teste para Covid-19 nesta quinta-feira (1º). A turista chegava de Campinas.

Segundo a prefeitura da cidade, a motorista foi perseguida por cerca de um quilômetro pela Guarda Civil Municipal. Quando foi interceptada, a mulher foi conduzida para a saída da cidade, em direção ao município de origem.

De acordo com a prefeitura, esse é o procedimento padrão para viajantes de veículos de outras cidades que testam positivo para o coronavírus. A barreira sanitária teve início na quinta e irá atuar 24 horas por dia.

No controle, é realizado um questionário e aferição da temperatura corporal dos visitantes. Os testes rápidos de Covid-19 são realizados por amostragem.

Nesta sexta (2), São Sebastião tem 25 pacientes internados para o tratamento da Covid-19, segundo o boletim da prefeitura. Desde quinta, foram realizados 159 atendimentos relacionados a sintomas da doença.