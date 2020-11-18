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Eleições 2020

TSE diz que falhas em totalização de votos não devem se repetir no 2º turno

A nota do TSE ainda detalhou a falha no supercomputador que atrasou a publicação de resultados e confirmou que a centralização da apuração foi uma recomendação de segurança da PF
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 10:47

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 10:47

Edifí­cio sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Edifí­cio sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmou na noite desta terça-feira (17), por meio de nota enviada à imprensa, que as falhas na totalização de votos não devem se repetir no segundo turno das eleições municipais. Mais cedo, o presidente da corte, ministro Luís Roberto Barroso, pediu desculpas pelo atraso na divulgação dos votos no primeiro turno. A nota do TSE ainda detalhou a falha no supercomputador que atrasou a publicação de resultados e confirmou que a centralização da apuração, iniciada neste ano, foi uma recomendação de segurança da Polícia Federal (PF), como já havia antecipado o Estadão/Broadcast.

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