Trocas na PF são "normais", afirma Mourão

O vice-presidente Hamilton Mourão em entrevista Crédito: Reprodução Twitter @GeneralMourao

O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta quarta-feira (7) que a mudança no comando da Polícia Federal (PF), anunciada nesta terça-feira (6), é algo "normal" . Para ele, a mudança era esperada já que o governo tem um novo ministro da Justiça e Segurança Pública, o delegado da PF Anderson Torres. O vice-presidente opinou ainda que a chefia da PF tem um "caráter político".

Nesta terça-feira, no mesmo dia em que foi oficializado no governo, Torres escolheu o delegado Paulo Maiurino como novo diretor-geral da PF. Ele substituirá o atual chefe da corporação, Rolando Souza. O ministro também trocou o comando da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O novo diretor-geral da PRF será Silvinei Vasques.

"Faz parte, muda o ministro ele traz gente que ele considera que é mais, vamos dizer assim, ligada ao modo dele pensar. Normal isso, sem problema", disse Mourão na chegada à vice-presidência na manhã desta quarta.