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Governo federal

Trocas na PF são "normais", afirma Mourão

Vice-presidente afirmou que a mudança era esperada por haver um novo ministro da Justiça e opinou que a chefia da PF tem um "caráter político"

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 13:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 abr 2021 às 13:12
O vice-presidente Hamilton Mourão
O vice-presidente Hamilton Mourão em entrevista Crédito: Reprodução Twitter @GeneralMourao
O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta quarta-feira (7) que a mudança no comando da Polícia Federal (PF), anunciada nesta terça-feira (6), é algo "normal". Para ele, a mudança era esperada já que o governo tem um novo ministro da Justiça e Segurança Pública, o delegado da PF Anderson Torres. O vice-presidente opinou ainda que a chefia da PF tem um "caráter político".
Nesta terça-feira, no mesmo dia em que foi oficializado no governo, Torres escolheu o delegado Paulo Maiurino como novo diretor-geral da PF. Ele substituirá o atual chefe da corporação, Rolando Souza. O ministro também trocou o comando da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O novo diretor-geral da PRF será Silvinei Vasques.

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"Faz parte, muda o ministro ele traz gente que ele considera que é mais, vamos dizer assim, ligada ao modo dele pensar. Normal isso, sem problema", disse Mourão na chegada à vice-presidência na manhã desta quarta.
Mourão também comentou sobre as críticas em relação ao novo escolhido para o comando da Polícia Federal por já ter ocupado cargo político. Isso porque Maiurino trabalhou no governo de São Paulo como secretário de Esporte, Lazer e Juventude, na gestão de Geraldo Alckmin (PSDB). "Essa função de diretor geral (da PF) tem um caráter político também, não vejo problema nisso", reforçou Mourão.

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