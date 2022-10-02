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Atraso

TRE-MG prevê atraso na apuração dos resultados da eleição 2022

Por conta das longas filas, o coordenador do GIS (Gabinete Institucional de Segurança) do TRE-MG, Paulo Tamburini, afirmou que vai haver atraso na apuração dos votos registrados no estado.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 18:12

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 18:12

O coordenador do GIS (Gabinete Institucional de Segurança) do TRE-MG, Paulo Tamburini, afirmou que vai haver atraso na apuração dos votos nas eleições 2022 por conta das longas filas de votação registradas no estado. O mesmo vem ocorrendo em todo o país.
Urna eletrônica
Urna eletrônica Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil
"É evidente que o processo de totalização será proporcional ao encerramento dessas votações. Haverá atraso, provavelmente", afirmou, em conversa com jornalistas na sede do TRE, em Belo Horizonte. Tamburini, porém, não soube precisar o tamanho do atraso.
"Nosso sistema, tão logo é encerrada a votação, é levado para a transmissão e transmitido. Isso tem que ser proporcional ao tempo que se levar para garantir o direito de voto de todos os eleitores que estiverem na fila para votar", frisou.

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