TRE-MG prevê atraso na apuração dos resultados da eleição 2022

"É evidente que o processo de totalização será proporcional ao encerramento dessas votações. Haverá atraso, provavelmente", afirmou, em conversa com jornalistas na sede do TRE, em Belo Horizonte. Tamburini, porém, não soube precisar o tamanho do atraso.

"Nosso sistema, tão logo é encerrada a votação, é levado para a transmissão e transmitido. Isso tem que ser proporcional ao tempo que se levar para garantir o direito de voto de todos os eleitores que estiverem na fila para votar", frisou.