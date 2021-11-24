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"Publicidade irregular"

Touro de Ouro na calçada da Bolsa de Valores é removido em SP

De acordo com a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, a escultura é considerada uma publicidade irregular e passível de multa

Publicado em 

24 nov 2021 às 08:22

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 08:22

Touro de Ouro, localizado em frente ao prédio da B3 (Bolsa de Valores)
Touro de Ouro, localizado em frente ao prédio da B3 (Bolsa de Valores), foi removido na noite desta terça-feira (23) Crédito: Reprodução/TV Globo
A escultura do Touro de Ouro, localizada em frente ao prédio da B3 (Bolsa de Valores brasileira), no centro de São Paulo, precisou ser removida devido à irregularidade da obra. A determinação foi feita pela CPPU (Comissão de Proteção à Paisagem Urbana) da Secretaria Municipal de Urbanismo. Dessa forma, a remoção da escultura ocorreu na noite desta terça-feira (23). As informações são da Folha de São Paulo.
Segundo o órgão responsável, o Touro de Ouro é considerado uma publicidade irregular, sem licença urbanística e passível de multa a ser determinada pela Subprefeitura da Sé.
A CPPU, que toma decisões relacionadas a paisagens urbanas que possam gerar interferências na Lei Cidade Limpa, julgou que a estátua do Touro de Ouro representa uma peça publicitária por ter associação a Pablo Spyer, sócio da XP e presidente da empresa de educação financeira Vai Tourinho, idealizador da estátua.
Apesar disso, ocorreram divergências. Integrantes do conselho destacaram que a obra atraiu público para região central de SP, proporcionando benefícios ao comércio, que havia sido prejudicado por conta das restrições relacionadas à Covid-19.
No fim das contas, os votos da comissão apontaram para a remoção da escultura. Cinco representantes votaram a favor da retirada e quatro, a favor da permanência.

INAUGURAÇÃO E REFERÊNCIA

O Touro de Ouro do centro de São Paulo foi inaugurado na última terça-feira (16). A escultura faz referência à estátua do Touro de Wall Street, localizado em Nova York, nos Estados Unidos. Em território americano, o touro é conhecido como "Charging Bull", que significa touro em investida ou touro que ataca.

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