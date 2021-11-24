Touro de Ouro na calçada da Bolsa de Valores é removido em SP

Touro de Ouro, localizado em frente ao prédio da B3 (Bolsa de Valores), foi removido na noite desta terça-feira (23) Crédito: Reprodução/TV Globo

A escultura do Touro de Ouro, localizada em frente ao prédio da B3 (Bolsa de Valores brasileira), no centro de São Paulo , precisou ser removida devido à irregularidade da obra. A determinação foi feita pela CPPU (Comissão de Proteção à Paisagem Urbana) da Secretaria Municipal de Urbanismo. Dessa forma, a remoção da escultura ocorreu na noite desta terça-feira (23). As informações são da Folha de São Paulo.

Segundo o órgão responsável, o Touro de Ouro é considerado uma publicidade irregular, sem licença urbanística e passível de multa a ser determinada pela Subprefeitura da Sé.

A CPPU, que toma decisões relacionadas a paisagens urbanas que possam gerar interferências na Lei Cidade Limpa, julgou que a estátua do Touro de Ouro representa uma peça publicitária por ter associação a Pablo Spyer, sócio da XP e presidente da empresa de educação financeira Vai Tourinho, idealizador da estátua.

Apesar disso, ocorreram divergências. Integrantes do conselho destacaram que a obra atraiu público para região central de SP, proporcionando benefícios ao comércio, que havia sido prejudicado por conta das restrições relacionadas à Covid-19.

No fim das contas, os votos da comissão apontaram para a remoção da escultura. Cinco representantes votaram a favor da retirada e quatro, a favor da permanência.

INAUGURAÇÃO E REFERÊNCIA