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Covid-19

Total de mortes por coronavírus sobe para 4; SP tem 76 novos casos em um dia

A Secretaria Estadual da Saúde de SP confirmou mais uma morte por coronavírus no Estado, elevando assim para quatro o total de óbitos pela doença no Estado e no País (somente São Paulo já registrou vítimas fatais)

Publicado em 18 de Março de 2020 às 19:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 19:42
Mudança de hábito nas relações pessoais por causa do coronavírus Crédito: Divulgação
A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo confirmou na noite desta quarta-feira (18) mais uma morte por coronavírus no Estado, elevando assim para quatro o total de óbitos pela doença no Estado e no País (somente São Paulo já registrou vítimas fatais).
A pasta também informou que, somente nas últimas 24 horas, foram confirmados 76 novos casos da doença no Estado. Com isso, passou para 240 o número de registros da covid-19 em território paulista.
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De acordo com a secretaria, as três mortes confirmadas nesta quarta são de três homens idosos, com comorbidades e idades de 65, 81 e 85 anos. Todos foram atendidos em um hospital privado da capital. O paciente de 81 anos é morador do município de Jundiaí e os demais, de São Paulo.

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O primeiro óbito do Estado foi confirmado nesta terça-feira, 17. O paciente também era homem, tinha 62 anos e sofria de diabetes e hipertensão.
Dos 240 casos confirmados em São Paulo, 214 foram registrados na cidade de São Paulo. São Caetano do Sul e Santo André têm 6 casos cada uma. São Bernardo registra 3 infecções. As seguintes cidades têm um caso cada uma: Osasco, Ferraz de Vasconcelos, Cotia, Barueri, Guarulhos, Mauá, Santana do Parnaíba, São José dos Campos, Campinas, São José do Rio Preto e Jaguariúna.
Com as confirmações nessas últimas quatro cidades, a secretaria registra pela primeira vez casos da doença em municípios do interior. O Estado de SP também registra 5.334 suspeitas de covid-19 em investigação.

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