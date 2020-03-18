Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Coronavírus: rombo nas contas do governo será de ao menos R$ 224 bilhões
Pandemia

Coronavírus: rombo nas contas do governo será de ao menos R$ 224 bilhões

O presidente Jair Bolsonaro solicitou ao Congresso o reconhecimento do estado de calamidade pública no país para que possa gastar cerca de R$ 120 bilhões neste ano e, assim, conter os estragos causados pelo coronavírus

Publicado em 18 de Março de 2020 às 19:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 19:16
Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução | TV Brasil
O presidente Jair Bolsonaro solicitou ao Congresso o reconhecimento do estado de calamidade pública no país para que possa gastar cerca de R$ 120 bilhões neste ano e, assim, conter os estragos causados pelo coronavírus.
A cifra é uma estimativa inicial feita por integrantes do governo a congressistas, que terão de decidir se aprovam a calamidade pública até o final de 2020, única forma de impedir que o aumento dos gastos públicos prejudique o cumprimento da meta de déficit fiscal, definida em R$ 124,1 bilhão.
Com isso, o rombo nas contas públicas será de, no mínimo, R$ 224,1 bilhões neste ano.
Nos bastidores, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) considera aprovar o estado de calamidade desde que seja criado um comitê com integrantes de todos os Poderes e auditores do TCU (Tribunal de Contas da União).
Sem aval do Congresso para a calamidade pública, assessores do governo consideram que a meta fiscal de déficit deste ano será descumprida.
A projeção preliminar de R$ 120 bilhões em gastos é equiparável ao pacote anunciado pela equipe econômica nesta terça-feira (17) com medidas que preveem R$ 147 bilhões. No entanto, esses recursos já estavam previstos no Orçamento e foram, em sua grande maioria, remanejados.
A flexibilização das regras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal também foi discutida pelo Tribunal de Contas da União (TCU) que, nesta quarta-feira (18), aprovou por unanimidade uma representação feita por Marcelo Guaranys, secretário-executivo do Ministério da Economia.
BPC No pleito, o secretário reclamou da aprovação pelo Congresso de um gasto permanente com novos Benefícios de Prestação Continuada (BPCs) que, se concedidos, custarão R$ 217 bilhões em dez anos.
Segundo Guaranys, não há, neste momento, espaço fiscal no Orçamento para o pagamento.
O plenário do TCU decidiu que caberá ao Executivo e ao Legislativo encontrar uma forma de equacionar essa despesa e que, a calamidade pública, não eximirá o governo de, neste caso, cumprir as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Por isso, o tribunal decidiu que, da forma como foi aprovado pelos parlamentares, o gasto não pode ser efetuado porque não há no Orçamento deste ano previsão de receitas para cobrir essa despesa.
Durante o julgamento pelo plenário, o relator do processo, o ministro Bruno Dantas, informou ter recebido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), um comunicado afirmando que haverá negociação entre os Poderes para que a medida aprovada seja implementada dentro dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Veja Também

Coronavírus: veja quais alimentos ajudam a fortalecer a imunidade

Corte no Sistema S por coronavírus pode levar a demissões, diz entidade

Governo estuda usar Cadastro Único para pagar benefício a baixa renda contra coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados