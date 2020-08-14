Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Toffoli tem alta após cinco dias internado com pneumonite alérgica
Estadão

Toffoli tem alta após cinco dias internado com pneumonite alérgica

Essa é a terceira vez que Toffoli foi internado neste ano. Ele continuou trabalhando, sem entrar em licença médica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 19:09

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 19:09

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, recebeu alta nesta sexta-feira (14) e já deixou o hospital, segundo informou a assessoria de imprensa do Tribunal.
Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli
Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli Crédito: Rosinei Coutinho | SCO |STF
Toffoli foi internado no domingo passado (09) com pneumonite alérgica e ficou em observação no Hospital DFStar, em Brasília, até a tarde desta sexta. Apesar do período de internação, ele continuou trabalhando, sem entrar de licença médica.
Segundo boletim médico, o quadro de enfermidade pode ter sido causado por fungos, ácaros ou bactérias dos aparelhos de ar-condicionado do STF. O hospital informou que notificou o Supremo Tribunal Federal e sugeriu a realização de um estudo do ambiente de trabalho, com a coleta de materiais e avaliação do sistema predial de ar condicionado.
Essa é a terceira vez que Toffoli foi internado neste ano. Em maio, ele foi submetido a uma cirurgia para a drenagem de um abscesso. Em julho, o ministro bateu com a cabeça em uma queda em casa e precisou de sutura.

Veja Também

Decisão de Toffoli sobre Serra divide STF e pode forçar rediscussão do foro

Ministro do STJ manda Queiroz de volta para a cadeia

Abuso de autoridade religiosa desequilibra igualdade na eleição, diz Fachin

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Galvão Bueno e Luis Roberto dividiram o microfone da Globo na Copa do Mundo de 2022
Galvão Bueno manda recado a Luís Roberto após afastamento da Copa do Mundo
Imagem de destaque
Dia Nacional do Braille expõe desafios na alfabetização de crianças com deficiência visual no Brasil
Imagem de destaque
'Me surpreendi comigo mesma', afirma Samira após rever seus comentários sobre Milena e Ana Paula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados