Toffoli tem alta após cinco dias internado com pneumonite alérgica

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, recebeu alta nesta sexta-feira (14) e já deixou o hospital, segundo informou a assessoria de imprensa do Tribunal.

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli Crédito: Rosinei Coutinho | SCO |STF

Toffoli foi internado no domingo passado (09) com pneumonite alérgica e ficou em observação no Hospital DFStar, em Brasília, até a tarde desta sexta. Apesar do período de internação, ele continuou trabalhando, sem entrar de licença médica.

Segundo boletim médico, o quadro de enfermidade pode ter sido causado por fungos, ácaros ou bactérias dos aparelhos de ar-condicionado do STF. O hospital informou que notificou o Supremo Tribunal Federal e sugeriu a realização de um estudo do ambiente de trabalho, com a coleta de materiais e avaliação do sistema predial de ar condicionado.