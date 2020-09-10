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Rejeitado

Toffoli nega recurso e mantém Witzel afastado do governo do Rio

A defesa de Witzel pedia ao STF que a decisão do Superior Tribunal de Justiça de afastar Witzel do cargo fosse revogada

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 08:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 08:03
O ministro Dias Toffoli
O ministro Dias Toffoli mantém Wilson Witzel afastado do governo do Rio de Janeiro Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, rejeitou nesta quarta-feira (9) o recurso de Wilson Witzel (PSC) para reassumir o governo do Rio de Janeiro.
A defesa de Witzel pedia ao STF que a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de afastar Witzel do cargo fosse revogada.
O político é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de participar de um esquema de desvio de recursos públicos que seriam destinados ao combate à pandemia do novo coronavírus.
Em 28 de agosto, Witzel foi retirado do cargo por decisão do ministro Benedito Gonçalves e a pedido Procuradoria.
Em 2 de setembro, a corte especial do STJ referendou a decisão individual de Benedito por 14 a 1 e manteve o afastamento do cargo por 180 dias.

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