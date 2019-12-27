Toffoli desbloqueia Fundo Nacional de Segurança para Estados

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli Crédito: Rosinei Coutinho | SCO |STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) , ministro Dias Toffoli, determinou o desbloqueio de 50% das verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública e seu imediato repasse aos Estados e ao Distrito Federal. As unidades federativas cobravam a liberação dos R$ 1,1 bilhão que foram contingenciados pelo governo federal a partir de verbas obtidas com a arrecadação das loterias.

De acordo com os Estados, o bloqueio do repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública foi feito "sem justificativa plausível, pois não houve frustração de receita, já que as loterias faturaram".

A legislação prevê que ao menos metade dos valores sejam transferidos para um fundo estadual ou distrital. A União se manifestou pelo não conhecimento da ação.

Ao desbloquear os recursos, Toffoli ressaltou que há risco para a população brasileira se os recursos permanecerem congelados, visto que estatísticas revelam "crescente aumento da violência no país" no fim do ano.