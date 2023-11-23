Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Teto de bar desaba em Salvador e duas pessoas ficam soterradas
Susto

Teto de bar desaba em Salvador e duas pessoas ficam soterradas

As duas vítimas que ficaram soterradas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e levadas a uma unidade de saúde. Uma outra pessoa também se feriu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 nov 2023 às 16:50

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 16:50

Imagens mostram a movimentação após o desabamento do teto de um bar em Salvador na tarde desta quinta-feira (23)
Imagens mostram a movimentação após o desabamento do teto de um bar em Salvador na tarde desta quinta-feira (23) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O teto de um bar em Salvador desabou, na tarde desta quinta-feira (23), deixando três pessoas feridas, sendo duas soterradas em meio aos escombros. As duas vítimas que ficaram soterradas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e levadas a uma unidade de saúde.
A Defesa Civil de Salvador foi acionada para verificar a estrutura do imóvel. O órgão municipal informou, por meio de nota, que uma vistoria preliminar no local apontou a necessidade de demolição das partes remanescentes pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo.
Em vídeos que circula nas redes sociais é possível ver pessoas sendo atendidas pelos bombeiros. Um homem aparece sendo amparado por outras pessoas, enquanto bebe água após o susto.

Veja Também

Soterramento provoca morte de ao menos oito pessoas em Manaus

Quatro operários morrem soterrados em obra em Belo Horizonte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Salvador (BA)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados