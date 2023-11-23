Teto de bar desaba em Salvador e duas pessoas ficam soterradas

Imagens mostram a movimentação após o desabamento do teto de um bar em Salvador na tarde desta quinta-feira (23) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O teto de um bar em Salvador desabou, na tarde desta quinta-feira (23), deixando três pessoas feridas, sendo duas soterradas em meio aos escombros. As duas vítimas que ficaram soterradas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e levadas a uma unidade de saúde.

A Defesa Civil de Salvador foi acionada para verificar a estrutura do imóvel. O órgão municipal informou, por meio de nota, que uma vistoria preliminar no local apontou a necessidade de demolição das partes remanescentes pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo.