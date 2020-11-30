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Eleições 2020

Teresina elege Dr. Pessoa para prefeitura

Ex-deputado federal e médico do MDB derrota Kleber Montezuma

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 21:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 21:39
José Pessoa Leal, 74, é médico e foi eleito prefeito de Teresina
José Pessoa Leal, 74, é médico e foi eleito prefeito de Teresina Crédito: Reprodução/Facebook
Teresina elegeu como prefeito o médico e político Dr. Pessoa (MDB). Com 100% das urnas apuradas, ele tem 62,31% dos votos válidos neste domingo (29), à frente de Kleber Montezuma (PSDB), que soma 37,69%.
José Pessoa Leal, 74, tem especialidade em cirurgia geral, saúde pública, administração hospitalar e medicina do trabalho. Filho de agricultores e alfabetizado aos 15 anos, foi professor da Universidade Federal do Piauí (UFPI).
Na política, ocupou o cargo de vereador da capital do Piauí por três mandatos, entre 2001 e 2014, e depois foi eleito deputado estadual. Chegou a se candidatar a prefeito e a governador nas duas eleições passadas, mas foi derrotado. Ele já passou por diversos partidos durante a carreira.
Na reta final, Pessoa recebeu o apoio do PT, que havia apresentado como candidato o deputado federal Fábio Novo. Já seu adversário ficou com o apoio do Cidadania, que lançou o jornalista Mário Rogério. O PSOL, PSTU e UP decidiram não apoiar ninguém.
O opositor que perdeu, Kleber Montezuma, 63, é formado em economia e pedagogia, mestre em educação e doutor em políticas públicas. Filho de uma zeladora e um policial militar reformado, foi professor de escolas públicas e privadas e é professor da Universidade Estadual do Piauí (UESPI).
Foi secretário municipal em diferentes gestões. Atuou nas secretarias do Trabalho e de Assuntos Comunitários (hoje Assistência Social), de Habitação e Urbanismo e de Educação - nesta última em gestões de Firmino Filho (PSDB), atual prefeito eleito quatro vezes.

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