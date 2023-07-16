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Confusão em aeroporto

Suspeito de agredir Alexandre de Moraes presta depoimento à PF

Alex Zanatta Bignotto, morador de Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo, depôs na manhã deste domingo (16), à PF de Piracicaba

Publicado em 16 de Julho de 2023 às 15:39

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jul 2023 às 15:39
Alex Zanatta Bignotto, um dos suspeitos de hostilizar e agredir o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e seu filho, um advogado de 27 anos, prestou depoimento à Polícia Federal de Piracicaba (interior de São Paulo) na manhã deste domingo (16). Ele mora em Santa Bárbara d'Oeste e trabalha como corretor de imóveis.
A informação foi confirmada pelo advogado criminalista Ralph Tórtima Filho, que representa Bignotto e os outros dois suspeitos de serem autores da agressão — sua esposa, Andreia Mantovani, e seu sogro, Roberto Mantovani Filho, que é empresário.
Andreia Mantovani, Alex Zanatta Bignotto e Roberto Mantovani Filho, acusados de agredir o ministro Alexandre de Moraes
Andreia Mantovani, Alex Zanatta Bignotto e Roberto Mantovani Filho, acusados de agredirem o ministro Alexandre de Moraes Crédito: Reprodução TV Globo
Os três — Bignotto, Mantovani e Andreia — desembarcaram no Brasil no sábado (15). No aeroporto, cinco agentes da Polícia Federal os aguardavam, fazendo perguntas e registrando vídeos. De acordo com Tórtima, a PF esteve na residência da família às 6h deste domingo intimando os três para depor às 10h. Diante de compromissos prévios que já estavam agendados, os depoimentos de Andreia e Mantovani foram marcados para a próxima terça-feira (18), às 9h.
Ao Estadão, Mantovani disse que ainda não foi convocado para prestar depoimento e manteve a postura de não comentar detalhes sobre o ocorrido. "É tudo que eu não gostaria na minha vida", disse o empresário sobre o episódio de sábado. Ele é suspeito de proferir palavras de baixo calão direcionadas ao ministro e de ter dado um tapa no rosto do filho do magistrado. "Bandido, comunista e comprado" foram alguns dos termos que, segundo a PF, Mantovani teria usado.

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Hostilidade a Moraes se soma a outras contra ministros do STF

De acordo com a corporação, seu genro, Alex Bignotto, que presta depoimento neste domingo, teria o acompanhado com xingamentos. A família estava em viagem pela Itália e retornava ao Brasil quando encontrou com Moraes no aeroporto internacional de Roma.
De acordo com o advogado da família, teria acontecido uma confusão generalizada no aeroporto por causa da passagem do ministro. Ele nega que os três tenham proferido palavras de baixo calão direcionadas a Alexandre de Moraes.
O ministro cumpre uma agenda de palestras pela Europa e ainda não voltou ao Brasil. Até o momento, nem Alexandre de Moraes  nem o Supremo comentaram as agressões.

Solidariedade

Várias autoridades prestaram solidariedade e apoio ao ministro pelo episódio. No Legislativo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse "Atos de hostilidade como os que sofreram o ministro Alexandre de Moraes e sua família, ontem (sexta-feira), são inaceitáveis. A eles, minha solidariedade".
"Mais do que criminoso e aviltante às pessoas, às instituições e à democracia, esse tipo de comportamento mina o caminho que se visa construir de um país de progresso, civilizado e pacífico"
Rodrigo Pacheco - Presidente do Senado
O presidente da outra Casa, deputado federal Arthur Lira (PP-AL), também divulgou uma nota nas redes sociais em apoio ao ministro.
"É inaceitável que se use o argumento de liberdade de expressão para agredir, ofender e desrespeitar autoridades constituídas. Isso não pode continuar. Democracia se faz com debate e não violência"
Arthur Lira - Presidente da Câmara dos Deputados
No sábado (15) a Polícia Federal abriu inquérito para investigar o caso. Em seguida, o procurador-geral da República, Augusto Aras, disse que a PGR vai "adotar as medidas cabíveis" na situação. "A Procuradoria-Geral da República solicitou informações à Polícia Federal sobre as agressões sofridas pelo ministro Alexandre de Moraes e seu filho, na Itália. O MPF tomará as medidas cabíveis a respeito do caso", diz a nota compartilhada por Aras nas suas redes sociais.

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