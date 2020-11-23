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Ataques

Subordinado de Crivella distribui fake news sobre Paes na porta da Universal

No Facebook, o subordinado de Crivella tem uma imagem no avatar onde se lê 'fechado com Crivella' e vários ataques a Paes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 08:47

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 08:47

Marcelo Crivella defendeu a retomada da economia carioca
Marcelo Crivella é candidato à reeleição na prefeitura do Rio de Janeiro Crédito: Ricardo Borges/Folhapress
Panfletos com fake news sobre o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM), que lidera as pesquisas para reassumir o cargo em 2021, foram distribuídos na porta de uma Igreja Universal do Reino de Deus.
Uma das pessoas que entrega o material, Márcio Giglio Pimenta, é administrador regional da Ilha do Governador, bairro na zona norte carioca onde fica aquele templo.
O conteúdo: "Eduardo Paes e seus amigos defendem: legalização do aborto, liberação das drogas, kit gays nas escolas". Ao lado do ex-prefeito, uma imagem do deputado Marcelo Freixo (PSOL), que não é aliado de Paes na disputa.
Logo abaixo vem a imagem do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), candidato à reeleição, e sua vice, Andréa Firmo. Ele é bispo licenciado da Universal e sobrinho de seu fundador, o bispo Edir Macedo. A legenda nessa parte diz que a dupla é contra tudo o que Paes supostamente defenderia. O democrata não se declara a favor de nada daquilo.

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Freixo disse no Twitter que pretende entrar na Justiça contra a ação. "Esse no vídeo é Márcio Giglio, administrador regional da Ilha do Governador. Ele é funcionário d: Crivella e estava distribuindo panfletos com fake news. Isso é CRIME e foi pego no flagra. Vamos processar!"
No Facebook, o subordinado de Crivella tem uma imagem no avatar onde se lê "fechado com Crivella" e vários ataques a Paes, como um que diz: "Olha o pilantra aí, gente".
Segundo a prefeitura, o administrador está de férias. "Portanto, a atividade foi realizada em dia e horário sem qualquer vínculo com seu trabalho. A Constituição Federal, em seu artigo quinto, garante aos cidadãos o livre direito de manifestação."

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