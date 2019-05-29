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STJ

STJ: morador inadimplente não pode sofrer restrições no condomínio

A questão foi decidida pela Quarta Turma da Corte nesta terça-feira (28)

Publicado em 

29 mai 2019 às 00:11

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 00:11

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que morador inadimplente não pode ser impedido de frequentar as áreas comuns do prédio Crédito: Arquivo
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta terça-feira (28) que morador inadimplente não pode ser impedido de frequentar as áreas comuns do prédio. A questão foi decidida pela Quarta Turma da Corte.
O colegiado julgou o caso de uma moradora que não paga as taxas condominiais desde 1998, acumulando uma dívida de mais de R$ 290 mil. No recurso apresentado, a defesa afirmou que moradora estava impedida de usar as áreas de lazer, como a piscina, a brinquedoteca e o salão de festas em razão da inadimplência.
> 674 mil pessoas no Espírito Santo estão com dívidas atrasadas
No processo, a moradora informou que deixou de pagar o condomínio após o falecimento do marido, que foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte).
> Economista-chefe do SPC traça perfil do inadimplente brasileiro
Ao analisar o caso, por unanimidade, a turma seguiu voto proferido pelo relator, ministro Luis Felipe Salomão, e entendeu que o condomínio não pode impor sanções que não estão previstas em lei para constranger o morador que está inadimplente.
Cabe recurso contra a decisão.

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