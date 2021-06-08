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Copa América

STF marca sessão na quinta para decidir em 24 horas realização da Copa América

O julgamento foi marcado a pedido da ministra Cármen Lúcia, relatora de duas ações sobre o tema; o presidente da corte, Luiz Fux, aceitou a solicitação da magistrada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jun 2021 às 17:17

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 17:17

Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF)
Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
O STF (Supremo Tribunal Federal) marcou para a próxima quinta-feira (10) o julgamento de ações que contestam a realização da Copa América no Brasil.
O caso será analisado em sessão do plenário virtual que irá durar 24 horas. Nesse período, os ministros poderão incluir seus votos no sistema online.
O julgamento foi marcado a pedido da ministra Cármen Lúcia, relatora de duas ações sobre o tema. O presidente da corte, Luiz Fux, aceitou a solicitação da magistrada e marcou uma sessão extraordinária para tratar do tema.
Ao fazer a solicitação, Cármen lembra que o campeonato está marcado para começar no dia 13 de junho e que, por isso, o caso deve ser resolvido com "excepcional urgência".
O tribunal irá analisar uma ação apresentada pelo PSB e outra de autoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos.
A entidade afirma que a vinda de delegações estrangeiras para o Brasil aumenta o risco de propagação da Covid-19 no país. Já o partido diz que a "permissão ou mesmo a facilitação do governo para realização de tal evento em momento no qual o Brasil atravessa a fase mais aguda da pandemia representa absoluta temeridade e descaso das autoridades federais com a saúde pública".

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