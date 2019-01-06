STF deve decidir as mudanças na demarcação de terras indígenas

Representantes de povos indígenas vão ao CCBB entregar carta ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A ideia do governo de revisar demarcações de reservas indígenas , quilombolas e desapropriações de terra para reforma agrária na última década não deve ser encerrada com um simples ato do Executivo. O mais provável é que a questão seja levada ao Supremo Tribunal Federal (STF), responsável por julgar processos sobre o assunto.

Ao menos sete processos de demarcações indígenas aguardam o pronunciamento na Corte. Eles estão na pauta do plenário do dia 25 de abril. Pela Constituição, cabe à União demarcar as terras. Como é um direito constitucional, os casos acabam no STF. Nos processos, normalmente são os estados que questionam a demarcação, alegando prejuízos econômicos.

No governo Bolsonaro, um novo tipo de processo deve ser inaugurado, a partir da revisão administrativa das demarcações. Segundo o secretário especial de Assuntos Fundiários, Luiz Nabhan, isso será feito em caso de falha grave ou fraude . A tendência é que os povos indígenas recorram dessa eventual decisão ao STF, representados pelo Ministério Público.

Uma súmula do STF diz que, em caso de fraude, o poder público pode invalidar o ato. No eventual julgamento dessa causa, também caberá ao tribunal decidir se houve fraude no ato anulado.