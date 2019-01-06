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Palavra final

STF deve decidir as mudanças na demarcação de terras indígenas

Bolsonaro planeja revisar reservas indígenas, quilombolas e desapropriações de terra para reforma agrária

Publicado em 

05 jan 2019 às 21:57

Publicado em 05 de Janeiro de 2019 às 21:57

Representantes de povos indígenas vão ao CCBB entregar carta ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A ideia do governo de revisar demarcações de reservas indígenas , quilombolas e desapropriações de terra para reforma agrária na última década não deve ser encerrada com um simples ato do Executivo. O mais provável é que a questão seja levada ao Supremo Tribunal Federal (STF), responsável por julgar processos sobre o assunto.
> Indígenas pedem à PGR abertura de inquérito contra medida de Bolsonaro
Ao menos sete processos de demarcações indígenas aguardam o pronunciamento na Corte. Eles estão na pauta do plenário do dia 25 de abril. Pela Constituição, cabe à União demarcar as terras. Como é um direito constitucional, os casos acabam no STF. Nos processos, normalmente são os estados que questionam a demarcação, alegando prejuízos econômicos.
No governo Bolsonaro, um novo tipo de processo deve ser inaugurado, a partir da revisão administrativa das demarcações. Segundo o secretário especial de Assuntos Fundiários, Luiz Nabhan, isso será feito em caso de falha grave ou fraude . A tendência é que os povos indígenas recorram dessa eventual decisão ao STF, representados pelo Ministério Público.
Uma súmula do STF diz que, em caso de fraude, o poder público pode invalidar o ato. No eventual julgamento dessa causa, também caberá ao tribunal decidir se houve fraude no ato anulado.
O caso mais rumoroso que o tribunal já julgou foi o da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. Foi fixada uma demarcação contínua, e não segmentada, ao contrário do que queria o governo do estado.

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