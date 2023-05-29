STF anula condenação de Eduardo Cunha na Lava Jato a 16 anos de prisão

A decisão determina que os autos sejam encaminhados à Justiça Eleitoral, onde será analisado se o caso será reiniciado ou se a condenação pode ser restabelecida.

Eduardo Cunha havia sido condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-deputado foi condenado em 2020 pelo juiz Luiz Antônio Bonat, que à época era o titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, a 15 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Segundo a decisão, ele havia recebido R$ 1,5 milhão em vantagens indevidas decorrentes dos contratos de fornecimento de navios-sonda da Petrobras.

Sua defesa questionou ao Supremo a determinação decisão do juiz, sob o argumento de que o caso deveria ser julgado pela Justiça Eleitoral, e não pela Federal, já que envolvia dinheiro para campanha.

O relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin, votou no ano passado em plenário virtual contra o pedido e foi seguido pelo ministro Ricardo Lewandowski.

O ministro Kassio Nunes Marques divergiu e votou a favor do envio do processo à Justiça Eleitoral. Ele foi acompanhado pelo ministro André Mendonça.

Depois de pedir vista (mais tempo para análise), Gilmar acompanhou o voto de Kassio na última semana.

Esta não é a primeira vitória de Cunha na Lava Jato e em seus desdobramentos. Em 2021, o ex-deputado, pivô do impeachment de Dilma Rousseff em 2016, teve outras duas sentenças anuladas — uma expedida pelo ex-juiz Sergio Moro , hoje senador pela União Brasil-PR, e outra pela Justiça Federal em Brasília.