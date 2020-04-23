SP registra recorde de novas mortes em um dia e tem 1.345 óbitos por Covid-19

O estado de São Paulo confirmou, nesta quinta-feira (23), 211 nova mortes por coronavírus em 24 horas sendo mais de oito vítimas da doença por hora. Trata-se do recorde de óbitos em um dia.
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o estado atingiu a marca de 1.345 vítimas fatais da Covid-19 -na quarta (22), esse número era de 1.134.
Ainda segundo a pasta, são 114 cidades com pelo menos uma vítima do coronavírus, e 16.740 casos confirmados da doença, distribuídos em 256 municípios.
No domingo (19), São Paulo ultrapassou o número de mil mortos pela doença. Segundo a pasta, naquele momento havia pelo menos um óbito em 93 cidades, com prevalência na Grande São Paulo.