SP registra recorde de novas mortes em um dia e tem 1.345 óbitos por Covid-19

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil

O estado de São Paulo confirmou, nesta quinta-feira (23), 211 nova mortes por coronavírus em 24 horas sendo mais de oito vítimas da doença por hora. Trata-se do recorde de óbitos em um dia.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o estado atingiu a marca de 1.345 vítimas fatais da Covid-19 -na quarta (22), esse número era de 1.134.

Ainda segundo a pasta, são 114 cidades com pelo menos uma vítima do coronavírus, e 16.740 casos confirmados da doença, distribuídos em 256 municípios.