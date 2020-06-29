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Coronavírus

SP multará estabelecimentos e pessoas que descumprirem uso de máscara

A multa para pessoas físicas será de R$ 500,00;  estabelecimentos serão multados em R$ 5 mil por cada pessoa flagrada sem máscara

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 16:09
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que multará pessoas e estabelecimentos comerciais que descumprirem a obrigatoriedade do uso de máscara de rosto no estado.
Os estabelecimentos serão multados em R$ 5 mil por cada pessoa flagrada sem máscara e por cada vez que isso acontecer. Ou seja, se por dois dias diferentes a vigilância sanitária flagrar duas pessoas sem a proteção, o total da multa será de R$ 20 mil.
A multa para pessoas físicas que estiverem sem máscara em ambientes públicos será de R$ 500,00. Segundo o governador, todo o dinheiro recebido por essas penalidades será revertido ao programa Alimento Solidário.
"Quero lembrar que o uso de máscara passará, desde essa pandemia, a ser algo cotidiano nas nossas vidas, como vestir um par de sapatos, uma camisa, uma indumentária. As pessoas terão que usar máscaras até que tenhamos a vacinação feita na totalidade da população brasileira", afirmou.

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Segundo Doria, a fiscalização será feita pelas vigilâncias sanitárias do estado e dos municípios e passa a valer a partir da publicação do decreto, que se dará na quarta (1º).
Ele ainda afirmou que, de acordo com as medições de seu governo, na cidade de São Paulo, o índice de uso de máscaras está em 97% e no estado, 93%. O objetivo é alcançar 100%.
"Muitas vezes as pessoas saem com as máscaras, mas não a colocam adequadamente. A máscara tem que proteger a boca e o nariz", afirmou João Gabardo, médico do Comitê de Combate ao Coronavírus do estado de São Paulo.
Crieina Megid, diretora do Centro de Vigilância do estado, disse que a vigilância sanitária fará blitz educativas para conscientizar a população e incentivou que se denunciem casos de descumprimento das normas de saúde.

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