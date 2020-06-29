Governo de SP aguarda aval da Anvisa para testes clínicos de vacina

O Governador do Estado de São Paulo João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que o governo estadual aguarda a liberação final da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que o Instituto Butantan possa iniciar os testes clínicos da Coronavac, uma vacina contra o novo coronavírus que está sendo desenvolvida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

"Tenho certeza que a Anvisa fará (a liberação) esta semana", afirmou o governador em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Segundo o governador, foram cadastrados 9 mil pacientes voluntários para esta fase.

Doria também disse que o Ministério da Saúde deu "um passo importante" para o desenvolvimento de outra vacina, em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido e o laboratório britânico AstraZeneca.