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Coronavírus

Governo de SP aguarda aval da Anvisa para testes clínicos de vacina

Doria também disse que o Ministério da Saúde deu 'um passo importante' para o desenvolvimento de outra vacina, em parceria com a Universidade de Oxford
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 15:12

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 15:12

O Governador do Estado de São Paulo João Doria
O Governador do Estado de São Paulo João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que o governo estadual aguarda a liberação final da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que o Instituto Butantan possa iniciar os testes clínicos da Coronavac, uma vacina contra o novo coronavírus que está sendo desenvolvida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.
"Tenho certeza que a Anvisa fará (a liberação) esta semana", afirmou o governador em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.
Segundo o governador, foram cadastrados 9 mil pacientes voluntários para esta fase.
Doria também disse que o Ministério da Saúde deu "um passo importante" para o desenvolvimento de outra vacina, em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido e o laboratório britânico AstraZeneca.
"Quanto mais vacinas testadas e aprovadas, melhor", disse Doria. "Nós não estamos em uma competição para ver quem faz a primeira vacina. Estamos em competição pela vida", concluiu o governador.

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