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Eleições na Câmara

Solidariedade procura Maia e sinaliza apoio à candidatura de Baleia Rossi

A base do Solidariedade é formada por integrantes de esquerda e sindicalistas, mas também há fiéis integrantes do Centrão

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 18:04
Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados
Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
Em conversas com Rodrigo Maia (DEM-RJ) nesta segunda-feira (28), Paulinho da Força, do Solidariedade, indicou que o seu partido cogita apoiar Baleia Rossi (MDB-SP) para a presidência da Câmara. O intuito, segundo ele, é construir uma candidatura de centro-esquerda em 2022.
O deputado procurou também o próprio Baleia Rossi para conversar sobre o apoio.
Aliados de Arthur Lira (PP-AL), no entanto, contam com a sigla na conquista de apoiadores.
A base do Solidariedade é formada por integrantes de esquerda e sindicalistas, mas também há fiéis integrantes do Centrão.
"Se for para construir uma chapa de centro-esquerda para 2022, estou junto nessa candidatura de Baleia Rossi", disse Paulinho à reportagem.

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