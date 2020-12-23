Bloco de Rodrigo Maia escolhe Baleia Rossi para disputa da Câmara

O bloco do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), decidiu indicar o nome de Baleia Rossi (MDB-SP) para disputar o comando da Casa no ano que vem.
O emedebista terá como principal opositor o líder do PP, Arthur Lira (AL).
A decisão foi tomada após reunião da bancada do PT nesta quarta (23). A líder do PC do B, Perpetua Almeida, afirmou que a oposição foi comunicada pelo presidente da Câmara.
Os petistas, em especial a executiva do partido, resistia a indicar Baleia por causa do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A sigla, porém, cedeu.
A indicação agrada ao DEM do Senado, que quer emplacar Rodrigo Pacheco (MG) na outra Casa, pela avaliação de que isso vai frear a força dos senadores emedebistas que querem concorrer.