Bloco de Rodrigo Maia escolhe Baleia Rossi para disputa da Câmara

Deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB Crédito: Agência Câmara

O bloco do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), decidiu indicar o nome de Baleia Rossi (MDB-SP) para disputar o comando da Casa no ano que vem.

O emedebista terá como principal opositor o líder do PP, Arthur Lira (AL).

A decisão foi tomada após reunião da bancada do PT nesta quarta (23). A líder do PC do B, Perpetua Almeida, afirmou que a oposição foi comunicada pelo presidente da Câmara.

Os petistas, em especial a executiva do partido, resistia a indicar Baleia por causa do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A sigla, porém, cedeu.