Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sobe para 82 número de casos de covid na Copa América, diz MS
Coronavírus

Sobe para 82 número de casos de covid na Copa América, diz MS

Segundo a pasta, os casos abrangem as quatro sedes do torneio: Brasília, Rio de Janeiro, Cuiabá e Goiânia

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 08:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 jun 2021 às 08:43
A taça da Copa América 2019
Sobe para 82 número de casos de covid na Copa América, diz MS Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Subiu para 82 o números de casos de covid-19 entre pessoas envolvidas na realização da Copa América. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, dia 18. O número representa um aumento de 17 testes positivos em relação ao número divulgado pela Conmebol na véspera.
Do total de contaminados, 37 são de jogadores e membros das delegações e outros 45 de prestadores de serviços contratados para o evento. Segundo a pasta, os casos abrangem as quatro sedes do torneio: Brasília, Rio de Janeiro, Cuiabá e Goiânia.
Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, foram realizados 6.926 testes de RT-PCR entre os atletas, membros das delegações e prestadores de serviços. O índice de positividade de casos por covid-19 geral foi de 1,2%.
Apesar de garantir que se esforça para evitar a disseminação do coronavírus, a Conmebol tem sido alvo de questionamentos pela insistência na realização do torneio. O atacante Marcelo Moreno, um dos infectados na delegação boliviana, fez duras críticas à entidade por realizar a Copa América em meio à pandemia do coronavírus. Ele mencionou o crescimento de casos relacionados à organização do torneio.

Veja Também

Sobe para 53 o número de casos de Covid na Copa América

Pandemia: Copa América no Brasil só aumenta nossa coleção de absurdos

A Copa América 2020 - adiada em um ano por conta da pandemia - seria realizada na Colômbia e na Argentina. Após os países declinarem de sediar o torneio por conta de protestos contra o governo e o aumento no número de casos de covid, respectivamente, o Brasil se tornou uma opção para a disputa da competição.
Nesta sexta-feira, o País registrou 2.449 mortes em 24 horas e se aproxima de 500 mil óbitos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Copa América Ministério da Saúde Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026
Carro elétrico em condomínio
Condomínios e carros elétricos: um novo conflito
Editais e Avisos - 27/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados