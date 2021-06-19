Sobe para 82 número de casos de covid na Copa América, diz MS Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Subiu para 82 o números de casos de covid-19 entre pessoas envolvidas na realização da Copa América . A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, dia 18. O número representa um aumento de 17 testes positivos em relação ao número divulgado pela Conmebol na véspera.

Do total de contaminados, 37 são de jogadores e membros das delegações e outros 45 de prestadores de serviços contratados para o evento. Segundo a pasta, os casos abrangem as quatro sedes do torneio: Brasília, Rio de Janeiro, Cuiabá e Goiânia.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, foram realizados 6.926 testes de RT-PCR entre os atletas, membros das delegações e prestadores de serviços. O índice de positividade de casos por covid-19 geral foi de 1,2%.

Apesar de garantir que se esforça para evitar a disseminação do coronavírus, a Conmebol tem sido alvo de questionamentos pela insistência na realização do torneio. O atacante Marcelo Moreno, um dos infectados na delegação boliviana, fez duras críticas à entidade por realizar a Copa América em meio à pandemia do coronavírus. Ele mencionou o crescimento de casos relacionados à organização do torneio.

A Copa América 2020 - adiada em um ano por conta da pandemia - seria realizada na Colômbia e na Argentina. Após os países declinarem de sediar o torneio por conta de protestos contra o governo e o aumento no número de casos de covid, respectivamente, o Brasil se tornou uma opção para a disputa da competição.