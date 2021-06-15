Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sobe para 53 o número de casos de Covid na Copa América
Ministério da Saúde

Sobe para 53 o número de casos de Covid na Copa América

Segundo a pasta, entre os registros com resultado positivo em exames, estão jogadores, membros das delegações e prestadores de serviços contratados para o evento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jun 2021 às 18:40

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 18:40

A taça da Copa América 2019
A taça da Copa América 2019 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Dados do Ministério da Saúde mostram que subiu para 53 o total de casos confirmados de Covid-19 entre jogadores, delegações e pessoas contratadas para atuar na Copa América.
Para comparação, até esta segunda (14), segundo dia de jogos, eram 41 casos confirmados.
Segundo a pasta, entre os registros com resultado positivo em exames, 27 ocorreram entre jogadores e membros das delegações e 26 entre prestadores de serviços contratados para o evento.
Esse grupo fica em Brasília, Goiânia e Rio de Janeiro e inclui funcionários de hotéis, por exemplo. A pasta não deu mais detalhes dos casos.
Em nota, o Ministério da Saúde diz que tem feito testes de RT-PCR periódicos em envolvidos no evento–até o momento, foram 3.045 exames realizados. A positividade de casos por Covid-19 é de 1,70%.
Os resultados positivos terão amostras encaminhadas para sequenciamento genômico, técnica que verifica se a infecção ocorreu por alguma variante específica do coronavírus. A previsão é que os resultados saiam em até 14 dias.

Veja Também

Ministério da Saúde confirma 41 casos de Covid-19 relacionados à Copa América

Pandemia: Copa América no Brasil só aumenta nossa coleção de absurdos

Após polêmica e questionamentos, Seleção abre Copa América contra a Venezuela

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024
Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados