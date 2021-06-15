Sobe para 53 o número de casos de Covid na Copa América

A taça da Copa América 2019 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Dados do Ministério da Saúde mostram que subiu para 53 o total de casos confirmados de Covid-19 entre jogadores, delegações e pessoas contratadas para atuar na Copa América.

Para comparação, até esta segunda (14), segundo dia de jogos, eram 41 casos confirmados.

Segundo a pasta, entre os registros com resultado positivo em exames, 27 ocorreram entre jogadores e membros das delegações e 26 entre prestadores de serviços contratados para o evento.

Esse grupo fica em Brasília, Goiânia e Rio de Janeiro e inclui funcionários de hotéis, por exemplo. A pasta não deu mais detalhes dos casos.

Em nota, o Ministério da Saúde diz que tem feito testes de RT-PCR periódicos em envolvidos no evento–até o momento, foram 3.045 exames realizados. A positividade de casos por Covid-19 é de 1,70%.