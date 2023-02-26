Sobe para 64 o número de mortos no desastre das chuvas no litoral de SP

Estragos causados chuva São Sebastião Crédito: Futura Press | Folhapress

Subiu para 64 o número de mortos confirmados no desastre das chuvas históricas que atingiram o litoral norte de São Paulo no último final de semana. Foram localizados 63 corpos em São Sebastião e 1 em Ubatuba.

Do total de mortos, 55 já foram identificados e liberados para o sepultamento. São 20 homens adultos, 17 mulheres adultas e 18 crianças.

Há 1.150 desalojados e 1.290 desabrigados. A busca pelos desaparecidos, que havia sido paralisada na sexta por conta das chuvas, foi retomada no fim de semana.

Na chamada zona quente, local mais atingido pelo deslizamento de terras, funcionários da Anatel auxiliam na procura pelos corpos usando dispositivos que detectam sinal de celulares. A expectativa é que onde existe o sinal de celular ou de outros aparelhos eletrônicos haja corpos por perto.

Até agora, segundo funcionários, três corpos foram encontrados devido ao uso desse mecanismo, inclusive um neste sábado.

O sistema, composto por uma antena HL40 acompanhada de um analisador de espectro, capta o sinal de aparelhos que estejam tentando contato com as torres de transmissão.

O mecanismo, porém, não indica a profundidade do celular, assim como não há garantias de que o celular esteja próximo de um corpo. Além disso, no sétimo dia de buscas, é possível que a maioria dos telefones já esteja sem bateria.

Na quinta-feira (23), vítimas das chuvas começaram a receber acolhimento terapêutico de profissionais da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Os atendimentos acontecem em nove pontos que estão servindo de abrigo para os atingidos, em locais como Vila Sahy, Boiçucanga e Juquehy.

Os serviços vão desde acolhimento no luto e cadastramento para receber benefícios sociais até suporte no reconhecimento de corpos e atividades de recreação para crianças. Até agora, segundo o governo estadual, já foram feitos 1.000 atendimentos.

O Governo de São Paulo orienta turistas a não viajarem para as áreas do litoral afetadas pelas chuvas. O objetivo é evitar sobrecarregar o atendimento em hospitais, o trânsito nas estradas e o abastecimento de água e de alimentos na região.

Segundo a Polícia Militar, as rodovias da região precisam estar desobstruídas para que veículos de socorro e de resgate possam circular livremente. A PM orienta também que doações sejam feitas em postos que não estejam localizados nos municípios atingidos.

O governo do Estado afirmou que 43 famílias estão instaladas em hotel disponibilizado por instituição financeira. Alguns animais resgatados também estão no local. São as primeiras famílias desabrigadas e desalojadas no temporal a serem acolhidas após parceria.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), esteve na região neste sábado e afirmou que o governo federal estuda usar moradias em Bertioga, na Baixada Santista, para abrigar desalojados.