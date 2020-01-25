Sobe para 14 o número de mortos com chuvas em Belo Horizonte

OUTRO ÂNGULO: Vídeo mostra estragos na Avenida dos Andradas, em Belo Horizonte. Chuva provoca interdição da via pic.twitter.com/BTNyDcz3H3 — Estado de Minas (@em_com) 25 de janeiro de 2020

Subiu para 14 o número de mortos com as chuvas que atingem o estado de Minas Gerais. A informação foi confirmada pelo coronel do Corpo de Bombeiros Rodrigo Rodrigues em entrevista à TV Globo.

A assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros confirma 12 mortes, sendo a maioria delas na Grande Belo Horizonte. Foram confirmadas duas mortes na capital mineira, quatro em Betim e quatro em Ibirité. Também houve uma morte em Matipó e uma em Manhuaçu, municípios da Zona da Mata.

De acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais, sete pessoas ficaram feridas e 16 estão desaparecidas. Ao todo, 2.554 pessoas estão desalojadas e 791 estão desabrigadas no estado.

Em Belo Horizonte, as mortes aconteceram na Vila Bernadete, em uma região conhecida como Barreiro, após um deslizamento ter soterrado cinco casas no início da noite desta sexta-feira (24). Os bombeiros trabalham nas buscas de novas vítimas na região, onde foram registrados cinco desaparecidos.

As chuvas também causaram transtornos na capital mineira. A força da água fez bueiros estourarem na Avenida dos Andradas, causando um efeito chafariz. Por baixo do concreto corre o leito do rio das Arrudas.

Em Ibirité, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, quatro pessoas morreram após deslizamento de uma encosta.

Três vítimas foram identificadas pelo Corpo de Bombeiros: uma mulher adulta, um menino de seis anos e um bebê de cerca de seis meses -- a mulher era mãe do bebê e foi achada com ele nos braços.

Em Betim, também na Grande BH, um deslizamento atingiu duas casas, matando três adultos e uma criança. Em uma das casas, um homem estava sozinho. Na outra, havia um casal e o filho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 36 cidades mineiras registram danos por causa das chuvas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o índice pluviométrico registrado entre 9h desta quinta-feira (23) e 9h desta sexta-feira (24) chegou a 178,8 milímetros. É o maior registro na história da capital mineira em um século de medições.

Belo Horizonte e a região metropolitana da capital registraram acumulado entre 240 mm e 250 mm de chuva em janeiro, segundo o Instituto Mineiro de Gestão de Águas.