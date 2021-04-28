Sismógrafos registram terremoto de 4.7 graus no Amazonas

Três tremores de terra intensos foram sentidos na Região Norte este ano. Em 31 de janeiro, reflexos de um abalo sísmico de magnitude 5.7 mR, cujo epicentro foi registrado a cerca de 460 quilômetros da capital da Guiana, Georgetown, foi percebido por moradores de Manaus e de Boa Vista (RR). Um segundo evento ocorreu em 10 de março, quando um tremor de magnitude 3.9 foi registrado na região de Presidente Figueiredo (AM).