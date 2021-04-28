Sismógrafos registram terremoto de 4.7 graus no Amazonas

A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) registrou um tremor de terra na divisa entre o Amazonas e Roraima, no início da madrugada de hoje (28). Segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), o evento de 4.7 graus de magnitude 4.7 na escala Richter ocorreu à 0h26.
Em comunicado divulgado pelas redes sociais, a rede informou que o abalo sísmico foi sentido com mais intensidade na região da cidade de Barcelos (AM), no noroeste amazônico, e em Manaus, a cerca de 400 quilômetros de distância. Apesar do susto, até o momento não há registro de danos ou feridos.
Três tremores de terra intensos foram sentidos na Região Norte este ano. Em 31 de janeiro, reflexos de um abalo sísmico de magnitude 5.7 mR, cujo epicentro foi registrado a cerca de 460 quilômetros da capital da Guiana, Georgetown, foi percebido por moradores de Manaus e de Boa Vista (RR). Um segundo evento ocorreu em 10 de março, quando um tremor de magnitude 3.9 foi registrado na região de Presidente Figueiredo (AM).
De acordo com a rede sismográfica, ao menos 31 abalos sísmicos foram registrados na região ao longo dos últimos dez anos, sendo que os tremores de magnitude igual ou superior a 4 mR ocorrem com certa frequência.