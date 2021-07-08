Senadores veem tentativa de intimidação por parte das Forças Armadas

Mais cedo, durante sessão da CPI, Omar Aziz declarou que "há muitos anos a gente não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua do governo." A nota dos militares veio após a prisão de Roberto Dias, classificando a declaração do senador como "grave, infundada e irresponsável".

No plenário, houve reação. "Intimidação eu não aceito", disse o senador Omar Aziz. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), admitiu que a declaração foi provocada pelas decisões da CPI, classificadas por ele como "excessos".

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse ter o "mais profundo respeito" pelas forças militares e pediu união dos parlamentares para enfrentar a pandemia diante de um clima de incerteza e instabilidade.

"Quero externar aqui a mais absoluta expectativa, desejo e confiança de que a Comissão Parlamentar de Inquérito presidida pelo nobre colega senador Omar Aziz, com todos os membros que ali estão, possa se desincumbir do papel relevante de apuração de responsabilidades que constitui a agenda em si, a razão de ser de uma Comissão Parlamentar de Inquérito", disse Pacheco, fazendo um aceno à CPI e às Forças Armadas ao mesmo tempo, destacando a importância dos órgãos militares.