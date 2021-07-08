CPI retira ex-coordenadora de Saúde da lista de investigados

Os senadores da CPI da Covid decidiram retirar a ex-coordenadora de Saúde Francieli Fontana da condição de investigada perante o colegiado. Ela passa a ser testemunha.
A decisão se deu por meio de votação.
Inicialmente, o relator da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL), havia acatado o pedido de Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para retirá-la da lista de investigados. Renan assentiu, mas senadores pediram que a medida fosse votada.
Randolfe justificou seu pedido afirmando que ela estaria ajudando a esclarecer os fatos.
Francieli também foi alvo de quebra de sigilo telefônico pela CPI, medida que também foi revertida em votação. Ela também é alvo de requerimento para acareação com a médica Luana Araújo sobre recomendações para a vacinação de gestantes, que ainda não foi votado.