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Meio Ambiente

Senadores aprovam convite para Salles prestar esclarecimentos sobre Pantanal

A proposta é que o ministro preste esclarecimentos sobre as medidas adotadas pelo governo para contenção e prevenção das queimadas. A reunião ainda não tem data marcada

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 16:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 16:27
O Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
O Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Crédito: Divulgação/Gilberto Soares/MMA
A Comissão do Senado que acompanha os incêndios no Pantanal aprovou nesta quarta-feira, 30, um convite para que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, preste esclarecimentos sobre as medidas adotadas pelo governo para contenção e prevenção das queimadas. A reunião ainda não tem data para acontecer.
O requerimento foi apresentado pela senadora Soraya Thronicke (PSL-MS). No pedido, ela afirma que o ministro também poderá apresentar "subsídios acerca da adequação da legislação atual que rege as políticas de proteção da flora e fauna da região, de modo a identificar o real anseio do povo pantaneiro."
Na semana passada, o colegiado aprovou convite para que Salles participe de uma viagem ao Mato Grosso do Sul no próximo sábado, 3. Segundo a senadora Simone Tebet (MDB-MS), o ministro já confirmou presença na visita. O vice-presidente, Hamilton Mourão, e os ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Tereza Cristina (Agricultura) também foram convidados.
Nesta manhã, Salles reagiu à promessa do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, de enviar US$ 20 bilhões ao Brasil para combater o desmatamento. Pelas redes sociais, Salles questionou se o valor seria pago anualmente. "Só uma pergunta: a ajuda dos US$ 20 bilhões do Biden, é por ano?", escreveu
A promessa foi feita ontem durante primeiro debate eleitoral do democrata contra o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Biden afirmou que, se eleito, se juntaria a países aliados para oferecer recursos para o Brasil interromper o desmatamento de florestas tropicais. Salles afirmou que o valor informado por Biden é quase 40 vezes maior que o Fundo Amazônia

AUDIÊNCIA COM ARAS

Os senadores também aprovaram requerimento para que o procurador-geral da República, Augusto Aras, e procuradores de Justiça de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul participem de audiência pública na comissão. A reunião foi proposta pelo presidente do colegiado, senador Wellington Fagundes (PL-MT).

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