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CPI da Covid

Senador da CPI afirma ter sido espionado pelo Exército

Rogério Carvalho (PT-SE), membro suplente da CPI da Covid, afirmou durante sessão nesta terça-feira (3) que foi espionado por oficiais do Exército

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 18:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 ago 2021 às 18:09
Em discurso, à tribuna, senador Rogério Carvalho (PT-SE)
Senador Rogério Carvalho (PT-SE), membro suplente da CPI da Covid Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
O senador Rogério Carvalho (PT-SE), membro suplente da CPI da Covid, afirmou durante sessão nesta terça-feira (3) que foi espionado por oficiais do Exército.
"Eu quero informar a esta CPI e a todos que estão ouvindo que eu fui surpreendido, semana passada. Fui convidado por um amigo para uma conversa e ele relatou que recebeu um oficial do Exército, um coronel do Exército, da reserva, com um oficial da ativa, que foram ao meu estado para bisbilhotar a minha vida, para saber o que é que podia ter para usar contra mim", disse.
"Eu quero dizer ao senhor [ministro da Defesa Walter] Braga Netto, que foi o emissário do oficial do Exército para fazer espionagem contra um parlamentar, um senador da República, que eu não tenho medo, que eu não abrirei mão das minhas convicções, que eu entrego a minha vida pela causa que eu defendo, que ninguém vai me intimidar", completou.

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