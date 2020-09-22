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Indicado por Bolsonaro

Senado aprova indicação de Nestor Forster Junior para embaixada nos EUA

O Senado também deu aval à nomeação da ministra Maria Thereza de Assis Moura para o cargo de corregedora-geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 19:36
Nestor Forster, indicado ao cargo de embaixador do Brasil em Washington
Nestor Forster, indicado ao cargo pelo presidente Bolsonaro Crédito: Divulgação/Itamaraty
O Senado aprovou, nesta terça-feira, 22, a indicação do diplomata Nestor Forster Junior para a embaixada brasileira nos Estados Unidos. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro em novembro do ano passado após o governo desistir de emplacar o nome do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República, para o cargo. O parlamentar não conseguiu apoio suficiente para virar embaixador.
O Senado também deu aval à nomeação da ministra Maria Thereza de Assis Moura para o cargo de corregedora-geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Mais cedo, em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a magistrada defendeu uma definição sobre a quarentena de juízes que queiram disputar eleições para cargos públicos, proposta em discussão no Congresso. A regra pode barrar a candidatura de ex-magistrados em 2022.

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