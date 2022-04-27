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Novo projeto

Senado aprova acesso de ex-gestores a contratos e convênios antigos

Ideia do projeto é oferecer ferramentas para facilitar a solução de problemas comuns que dizem respeito à prestação de contas

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 11:39

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 abr 2022 às 11:39
Senado aprovou nesta segunda-feira (26) um projeto que dá a ex-governadores e ex-prefeitos o acesso a contratos e convênios firmados durante o seu mandato. O projeto, que segue para sanção presidencial, confere a esses ex-gestores o direito de acessar qualquer informação na Plataforma+Brasil. Essa plataforma substituiu o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv).
Plenário do Senado Federal, em Brasília
Plenário do Senado Federal, em Brasília. Crédito: Marcos Oliveira / Agência Senado
A ideia do projeto é oferecer ferramentas para facilitar a solução de problemas comuns que dizem respeito à prestação de contas de convênios cuja execução se prolonga por mais de um mandato executivo.
O relator do texto no Senado, Alexandre Silveira (PSD-MG), rejeitou algumas mudanças propostas pela Câmara, como a ampliação do rol de agentes públicos com a possibilidade de acesso às informações de contratos e convênios. O relator argumentou que já existe previsão específica a esse respeito em outras leis e manteve a redação restrita a ex-prefeitos e ex-governadores.
*Com informações da Agência Senado.

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